Орлу перекладывают маршруты

Завершающееся общественное обсуждение новой транспортной схемы Орла и Орловского района оказалось отмечено практически сплошь негативом. Такую реакцию на работу «Мостранспроекта», подготовившего схему, вызвали сокращение 24 маршрутов, организация транспортно-пересадочных узлов и исключение автобусов малого класса в пользу транспорта средней и большой вместимости. По мнению экспертов, введение такой схемы приведет в числе прочего к уходу с рынка перевозчиков, которые при существующих тарифах не смогут обновить подвижной состав.



Семнадцатого октября завершается общественное обсуждение единой схемы транспортного обслуживания в границах Орла и пригородного Орловского района. Ее разработчиком выступило ГБУ «Мостранспроект». За основу компания взяла существующие сети электротранспорта (обслуживается МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие») и автобусов, которые обеспечивают основные связи с местами проживания и работы орловчан. Однако в остальном проектировщик значительно переработал схему, чем вызвал немало вопросов у жителей, перевозчиков, депутатов и чиновников. Наиболее кардинальным стало почти двукратное сокращение маршрутов — с 58 до 34. Как пояснили “Ъ-Черноземье” в «Мостранспроекте», это сделано в том числе для того, чтобы убрать дублирование. «В среднем диапазон дублируемости составляет от 45 до 70%. В результате средний процент максимального дублирования сети уменьшится на 13%, что говорит об эффективности новых трассировок маршрутов сети», — отметили в пресс-службе компании.

Также разработчик предлагает исключить автобусы малого класса. В «Мостранспроекте» считают, что они не справляются с существующим количеством пассажиров, а использование более современных и комфортных автобусов средней и большой вместимости «позволит увеличить комфортность поездки и привлекательность общественного транспорта, что в перспективе может привести к увеличению пассажиропотока». Как рассказывал на одной из встреч с общественниками и депутатами советник директора института по региональной деятельности Сергей Саакян, один большой автобус вывозит примерно столько же, сколько три маленьких. По расчетам разработчика, таким образом пропускная способность сети в среднем увеличится на 9-10%.

Еще одним нововведением стали транспортно-пересадочные узлы. Предполагается, что часть маршрутов теперь будут следовать из Орловского района только до расположенных в облцентре Комсомольской площади, железнодорожного и автовокзалов. В этих точках пассажирам понадобится пересаживаться уже на городские автобусы. В итоге до некоторых локаций придется добираться с одной или двумя пересадками. В облправительстве “Ъ-Черноземье” пояснили, что сейчас прорабатывается вопрос введения единой платежной карты, которая позволит не платить за пересадку в течение определенного времени. По словам Сергея Саакяна, эти меры кардинально улучшат безопасность на дорогах: «Не будет большой конкуренции между перевозчиками, в маленькие маршрутки перестанут набиваться пассажиры, а водители не будут создавать аварийные ситуации, играя "в шашечки"».

Изменения вызвали волну негативных комментариев от жителей Орла в соцсетях, а также неоднозначную реакцию представителей власти. Мэр облцентра, председатель горсовета Василий Новиков в Facebook написал, что ряд новых крупных микрорайонов — Наугорский, Лужки, Выгонка, район Веселой, Половец и Бетонный переулок — могут пострадать от недостатка транспорта, а горожанам придется тратить на проезд больше времени и средств. Депутат облсовета от «Справедливой России» Руслан Перелыгин заявил, что схему следует забыть «как страшный сон», ведь от нее не выиграл ни один район города.

Спикер облсовета, секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский отметил, что в парламент «поступают многочисленные обращения, подтверждающие, что представленная схема не решает ни одну из поставленных задач». В администрации Орловского района считают, что существующие ныне маршруты удобнее для населения. На одном из обсуждений Сергей Саакян пояснил, что необходимость пересадок должны проработать власти. Он отмел заявления о том, что не все дороги рассчитаны на большие автобусы («дорожная сеть не менялась с советских времен, а тогда был только большой класс»), и добавил, что разработчику «непринципиально, кто будет выполнять транспортную работу».

Председатель правления орловской региональной общественной организации пассажирских перевозчиков «Логос» Сергей Терешин отмечает, что главными претензиями к схеме стали как раз уменьшение количества маршрутов и организация пересадок: «Протяженность Орла всего 12–15 км, создание транспортно-пересадочных узлов актуально для более крупных городов». По словам эксперта, сейчас в облцентре работает около 15 частных перевозчиков, в основном индивидуальных предпринимателей, и если предложение о переходе на автобусы большей вместимости останется, то им придется либо объединяться, либо уходить с рынка. «Лично я за большие автобусы, но маршрутки надо оставить — в некоторых местах они справятся лучше больших. Однако перевозчикам придется обновлять подвижной состав, что достаточно сложно. Один большой автобус стоит порядка 10 млн руб., а дифференцированный проезд не позволяет возвращать инвестиции. Сейчас в Орле при оплате картой проезд стоит 17 руб., при оплате наличными — 20 руб. Но уже даже школьники пользуются картами, и перевозчики недополучают средств на обновление состава», — резюмировал Сергей Терешин.

Источник “Ъ-Черноземье” в облправительстве заверил, что все предложения в проект будут учтены, после чего он будет выставлен на публичные слушания.

Александр Прытков