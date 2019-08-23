Автобусы разворачивают на окраины

Мэрия Воронежа представила концепцию измененной схемы маршрутов общественного транспорта в городе. Предлагается из 100 существующих ликвидировать 29, компенсировав их изменением других 30, созданием семи новых, в том числе двух троллейбусных. Акцент делается на том, чтобы соединить с центром строящиеся микрорайоны и те улицы, где ранее не ходил транспорт. На сохранившихся маршрутах может измениться нумерация. Предполагается, что транспорт станет ходить по новой схеме с весны 2020 года.



Проект обновления маршрутной сети подготовлен федеральным РосдорНИИ в рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения в Воронеже до 2032 года. В мэрии, представляя вчера документ журналистам, отмечают его «предварительный характер» — проекту еще предстоит общественное обсуждение. Эта схема не учитывает перспективу создания в областном центре системы легкорельсового транспорта (ЛРТ). Концепт с возможным ЛРТ в горадминистрации пообещали представить позднее.

«Несмотря на уменьшение общего количества маршрутов, ни одна улица, по которой сейчас ходит транспорт, не остается без него и в новой схеме, — прокомментировал изменения градоначальник Вадим Кстенин. — Провозная способность обеспечивается увеличением класса подвижного состава и перспективой внедрения выделенных полос. Связность маршрутной сети повышается за счет перевода некоторых автобусов на параллельные основным магистралям направления и запуска маршрутов на улицы, которые в настоящее время не обслуживаются — Ипподромная, Софьи Перовской, микрорайон “Озерки”. Кроме того, предлагается запуск больших автобусов по улице 9 января, новый маршрут из Шилова и ряд других нововведений, направленных на улучшение транспортного обслуживания».

Как следует из схемы общественного транспорта, существующую маршрутную сеть Воронежа ждут существенные изменения. Из 100 нынешних маршрутов (в том числе четырех троллейбусных) предполагается оставить без изменений лишь 35 (34 автобусных и один троллейбусный, 11-й). При этом нумерация маршрутов изменится. Согласно проекту 29 маршрутов будут ликвидированы, 33 (включая три троллейбусных) изменятся. Планируется ввести семь маршрутов, в том числе два троллейбусных. Необходимость корректировок составители объясняют большим количеством дублирующих маршрутов, прежде всего в центре города. «Полное» дублирование наблюдается «более чем на 50% маршрутов сети», частичное — на 89%. Наибольшее дублирование — на основных городских магистралях, в частности проспекте Революции, Московском и Ленинском проспекте, улице Кольцовской и ряде других. Впрочем, на эти улицы приходится и наибольший пассажиропоток: так, на Московском проспекте он составляет 70 тыс. пассажиров в сутки, на Ленинском проспекте и проспекте Революции — 50 тыс. пассажиров, на Кольцовской — 40 тыс.

В частности, схема предполагает создание двух новых троллейбусных маршрутов по 16 машин с пятиминутным интервалом на каждом в дополнение к четырем существующим. Первый — от ВАСО до улицы Перхоровича — должен связывать Левобережный и большую часть спального Юго-Западного района с центром города (пройдет через улицу Кирова, ВГУ, проспект Революции и Чернавский мост).

Второй маршрут — от Перхоровича до Владимира Невского — разработчики считают «дублером» существующего маршрута 17. Он пройдет по улицам Пешестрелецкой, Донбасской, Московскому проспекту и сделает круг в спальном Северном районе по улицам Хользунова, Владимира Невского, бульвару Победы и Жукова. Семнадцатый маршрут после изменения тоже должен будет ходить по этому кольцу, но в обратном направлении. Это будет единственной разницей между двумя маршрутами.

Пять новых автобусных маршрутов преимущественно должны связать город с отдаленными новыми микрорайонами. Первый призван связать застраивающийся район улицы 45-й Стрелковой Дивизии с центром и улицей Чапаева, проходя через вокзал Воронеж 1. Другой маршрут будет вести от вокзала к областному туберкулезному диспансеру в Тенистом.

Третий маршрут будет первым общественным транспортом на Петровской набережной водохранилища — от новостроек на улице Ипподромной через Московский проспект и Кольцовскую в район Адмиралтейской площади. Четвертый маршрут должен связать новые районы в микрорайоне Шилово с проспектом Революции и вокзалом. Пятый маршрут (уже известен его номер — 16) свяжет Подклетное с Северным районом, пройдя по улицам 9 Января, Машиностроителей и бульвару Победы.

Все районы, в которых сейчас работают предлагаемые к ликвидации маршруты, будут охвачены либо новыми маршрутами, либо скорректированными существующими, подчеркивают в мэрии. В рамках «оптимизации» составители схемы определили семь «магистральных» маршрутов, которые совокупно связывают все основные районы города. На них прогнозируется наибольший пассажиропоток (25-30 тыс. пассажиров в сутки), и на эти линии может выйти наибольшее количество автобусов (от 27 до 39). Среди таких маршрутов, к примеру, популярный у горожан 90-й.

Авторы проекта при объяснении причин корректировки конкретных маршрутов также говорят о необходимости ухода от дублирования и о задаче охватить транспортом ряд строящихся кварталов (помимо ЖК «Озерки» в левобережной части города, это жилкомплексы на улицах Антонова-Овсеенко, Артамонова и в Шилово). Кроме того, планируется повысить транспортную связь вокзалов Придача (Воронеж-Южный) и Воронеж-1. В то же время на некоторых маршрутах в отдаленных частях города создатели схемы предлагают сохранить по одному-два автобуса и использовать их как «подвозные». Интервалы движения на них могут составлять около часа.

Участник местного рынка перевозок, индивидуальный предприниматель Андрей Очнев назвал документ “сырым”. «Действующая маршрутная сеть складывалась годами, от распределения пассажиропотока зависел и класс автобусов, — отметил господин Очнев. — В представленном варианте новых маршрутов много “петель” (49Б, 68А, 96), интерес у пассажиров к таким маршрутам падает, так как удлиняется время в пути, кроме того, возрастает вероятность заторов на дорогах». Анонсированное властями увеличение количества автобусов большого класса, по оценке эксперта, в документе не отражено — их число остается прежним. Кроме того, геометрия части улиц просто не предполагает движения по ним больших автобусов. Цифры по пассажиропотоку, указанные в документе, господин Очнев считает завышенными, по его данным, максимальное количество человек за одну смену не превышает 600 пассажиров (по данным РосдорНИИ — порядка 800). Эксперт предположил, что при разыгрывании на конкурсах этого варианта маршрутов мэрия рискует вносить в них корректировки постфактум после массового недовольства населения.

Сергей Калашников, Олег Мухин, Ирина Лобанова