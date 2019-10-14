«Майданский формат» не просматривается Планы Владимира Зеленского по Донбассу вызывают сопротивление, но не угрожают ему самому

Несмотря на массовые протесты и обвинения в предательстве национальных интересов, руководство Украины добивается скорейшей встречи в «нормандском формате», предусматривающем прямые переговоры президентов России, Украины, Франции и канцлера Германии. Однако, как заявил в выходные глава украинского МИДа Вадим Пристайко, если до Нового года переговорный процесс не продвинется, Киев откажется от минских соглашений и будет пытаться при помощи западных партнеров искать другие пути решения конфликта. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Срыв запланированного на прошлую неделю разведения войск в Донбассе заставил украинские власти активизироваться. Киев дает понять, что не отказывается от планов расширения демилитаризованной зоны сначала у поселка Золотое в Луганской области, а потом и по всей линии разграничения.

В конце минувшей недели в Донбасс отправилась группа членов парламентского комитета по национальной безопасности. По итогам поездки депутаты объявили, что разведение войск не приведет к потере украинскими военными позиционного преимущества, зато поможет местным жителям. Как подчеркнул глава комитета, член президентской фракции «Слуга народа» Александр Завитневич, в том же Золотом отвод частей за границу поселка даст селянам возможность вернуться к мирной жизни.

«Местное население поддерживает разведение войск. Все хотят мира. Хотят вернуться к нормальной жизни. Никаких рисков для жителей разведение войск не несет»,— заявил по итогам этой поездки господин Завитневич. Депутат, правда, не упомянул, что примерно треть из трех сотен жителей Золотого на днях вышли на митинг, требуя, чтобы украинские солдаты остались в поселке.

Владимир Зеленский не скрывает, что намерен как можно скорее устранить все препятствия, мешающие созыву переговоров в «нормандском формате». Это единственный формат, позволяющий президентам Украины и России при личной встрече обсудить все спорные вопросы, и на него в Киеве возлагают особые надежды. В команде президента Зеленского рассчитывают, что только на такой встрече президент РФ Владимир Путин объяснит своему украинскому коллеге, на каких условиях Россия готова будет пересмотреть свою позицию относительно самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Заинтересованность украинской стороны в как можно более скором проведении «нормандской встречи» столь очевидна, что даже глава украинского МИДа Вадим Пристайко вынужден был признать некую уязвимость позиций своего правительства. Так, по его словам, российское руководство, видя эту заинтересованность, может пытаться манипулировать Украиной, требуя выполнения тех или иных предварительных условий.

Но, подчеркнул господин Пристайко в интервью «Радио Свобода», если до Нового года не удастся провести переговоры в «нормандском формате», Киев не исключает возможности отказа от попыток организации новых встреч. Более того, добавил министр, в этом случае правительство Украины готово будет признать несостоятельность минских соглашений и будет пытаться при помощи западных партнеров искать другие пути решения конфликта.

И в кабинете министров Украины, и в офисе президента неоднократно подчеркивали, что попытки дипломатического решения конфликта не несут угрозы суверенитету государства и не могут привести к пересмотру европейского вектора страны, отказу от борьбы за возвращение под контроль украинской власти Крыма и другим существенным уступкам.

Однако оппоненты Владимира Зеленского продолжают настаивать на том, что его команда умышленно или вследствие отсутствия необходимого опыта дает втянуть себя в политические игры, итогом которых может стать потеря государственности Украины. Наиболее активными и последовательными критиками мирных инициатив Владимира Зеленского были и остаются экс-президент Петр Порошенко и возглавляемая им партия «Европейская солидарность». Последняя выступает в качестве одного из организаторов запланированного на понедельник, 14 октября, масштабного марша «Нет капитуляции!». Цель этого марша — продемонстрировать власти несогласие значительной части общества с выбранной властями стратегией прекращения конфликта в Донбассе.

На страницах мероприятия в соцсетях о своей готовности присоединиться к акции объявили уже тысячи человек. На этих же страницах активисты предупреждают, что в случае, если власть их не услышит, мирные марши могут превратиться в силовое противостояние с полицией и привести к новому Майдану.

Однако директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что сейчас властям Украины не стоит бояться революций. «Пока все попытки нового Майдана связываются с личностью бывшего президента-олигарха Порошенко, у него не будет шансов на удачу»,— говорит он.

Мнение эксперта о неспособности господина Порошенко стать движущей силой новой революции подтверждается и данными социологических исследований. Так, согласно данным опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова, президент Владимир Зеленский возглавляет список политиков, которым доверяют украинцы. Верят президенту 70,5% опрошенных. Петр Порошенко же оказался одним из лидеров антирейтинга доверия. Ему не верят около 80% украинцев. Больший рейтинг недоверия продемонстрировали лишь экс-спикер Рады Андрей Парубий (83%) и бывший генеральный прокурор Юрий Луценко (88%).