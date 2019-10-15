Владимира Зеленского объявили капитулянтом

В понедельник в Киеве прошло сразу несколько протестных акций с призывом к властям Украины отказаться от предусмотренного минскими соглашениями плана урегулирования конфликта в Донбассе. Под похожими, а зачастую и под одинаковыми лозунгами по центру украинской столицы один за другим прошли марши националистов, ветеранов боевых действий и сторонников партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. За акциями следил корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

В Киеве в этом году необычно теплый октябрь — днем температура поднимается выше 20 градусов, в городе солнечно, безветренно и сухо. Идеальная погода для протестных акций, манифестаций и маршей. Тем более 14 октября уже шесть лет как выходной день — страна отмечает День защитника Украины,— и за эти годы сложилась традиция отмечать праздник массовыми митингами. В прошлые годы они были больше похожи на встречи однокашников или однополчан: люди собирались в центре столицы под государственными флагами или знаменами воинских частей, зачитывали через громкоговорители поздравления ветеранам и тем, кто находится на передовой, а затем мирно расходились.

В этом году все иначе. Довольно много людей встревожены планами президента Владимира Зеленского и его команды добиться мирного урегулирования конфликта на востоке страны путем целого ряда уступок, в которых оппоненты власти видят «предательство национальных интересов». Поэтому митинги и марши проходят под лозунгом «Нет капитуляции!».

Первыми в праздничный день транспарант с этим лозунгом развернули активисты недавно созданного «Движения сопротивления капитуляции». Около ста человек, среди которых были ветераны боевых действий и переселенцы из Донбасса и Крыма, пришли вскоре после полудня к офису президента требовать от чиновников пересмотреть планы мирного урегулирования.

Демонстранты настаивали на необходимости отказаться от отвода войск с линии разграничения, не допустить предоставления особого статуса отдельным районам Луганской и Донецкой областей и гарантировать включение в переговорную повестку дня вопроса возвращения Крыма.

В конце акции ее участники выстроили у входа в офис президента стену из бутафорских кирпичей, на каждом из которых было написано название одного из 145 населенных пунктов Донбасса, из которых могут быть выведены украинские войска в ходе запланированного разведения сил.

Полиции и национальной гвардии на улицах Киева в этот день было необычно много — большинство парковочных мест у офиса президента и вблизи других мест проведения манифестаций было занято автобусами и грузовиками силовиков. Сотни человек в форме дежурили на майдане Незалежности, в сквере у Киевского университета и на соединяющих их бульваре Тараса Шевченко и Крещатике. Со времен Майдана 2014 года этот маршрут — от сквера с памятником Тарасу Шевченко, по бульвару, названному его именем, потом по Крещатику и, наконец, на главную площадь столицы — был главным маршрутом всех оппозиционных маршей. В этот понедельник по нему прошли сразу два таких марша.

Сначала на майдан Незалежности вышли националисты из партии «Свобода», собравшей под своими знаменами несколько тысяч человек. Требования к властям у ее сторонников оказались еще более жесткими, чем у «Движения сопротивления капитуляции». Огласил их лидер партии Олег Тягнибок, выступивший на предварявшем марш митинге.

«Мы идем под лозунгом "Защитим украинскую землю". Это значит, что капитуляции не будет. Ни путем реализации так называемой формулы Штайнмайера, ни при помощи продажи земли и грабежа украинцев олигархами и иностранным капиталом. Украинский национализм запретит спекуляции землей»,— заявил господин Тягнибок, стоя в окружении своих однопартийцев, священников Православной церкви Украины и ветеранов Украинской повстанческой армии, дата образования которой и отмечается теперь как День защитника Украины.

Указав на этих людей, Олег Тягнибок заявил, что они и есть настоящая надежда страны и только их митинги и марши идут на пользу Украине. Он призвал своих сторонников не принимать участия в акциях других политических сил, указав на то, что сейчас против «формулы Штайнмайера» протестуют те, кто еще недавно ставил свои подписи под соглашением о ее имплементации и выступал за особый статус Донбасса. Эти слова были явным намеком на экс-президента Петра Порошенко.

Политическая партия господина Порошенко «Европейская солидарность» была одним из организаторов еще одного прошедшего 14 октября марша. И на него, несмотря на все красноречие Олега Тягнибока, пришло куда больше людей, чем на акцию «Свободы». Причем среди участников второго марша были и те, кто несколькими часами ранее шел в колонне, возглавляемой главой «Свободы».

Шествие растянулось на полтора километра — последние его участники еще только покидали университетский сквер, а головные колонны уже стояли на майдане Незалежности. К тому времени на площади уже несколько часов работали представители общественной организации «Отпор», созданной в 2010 году для борьбы с тогда только что избранным президентом Виктором Януковичем. Активисты «Отпора», сидя в палатке, испачканной искусственной кровью, символизировавшей кровь, которая может пролиться из-за поспешных или неумелых действий властей, раздавали киевлянам газеты и брошюры, в которых согласие на «формулу Штайнмайера» называлось уничтожением украинской государственности, президент Зеленский объявлялся лжецом, а украинские дипломаты обвинялись в пособничестве Владимиру Путину.

От площади часть протестующих направилась к офису президента, где марш превратился в стихийный митинг. Стены офиса обклеили портретами украинских военных, погибших в Донбассе, и листовками с призывами не соглашаться на проталкиваемый правительством мирный план.

Из офиса к демонстрантам так никто и не вышел: в праздничный день чиновники, если и были на работе, то точно не в Киеве, а в Донбассе, куда отправился и президент Зеленский.

Украинский президент посетил штаб проведения войсковой операции, вручил отличившимся бойцам государственные награды и выступил с торжественной речью.

«Единственное, что сегодня должен сказать и президент, и каждый украинец,— это просто спасибо. За вашу отвагу и доблесть. За характер, за дух, за свободу, за выдержку. За мирный сон в украинских городах и селах. За то, что держите небо»,— сказал президент военным.