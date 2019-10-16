S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Кутаиси (Грузия). Как объяснила Росавиация, перевозчик сможет осуществлять рейсы после открытия воздушного сообщения.

«Это нормальная практика, когда авиакомпании продлевают или получает допуск на выполнение полетов для того, чтобы иметь возможность в случае открытия воздушного сообщения начать полеты без замедления. Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания "Сибирь" сможет воспользоваться этим правом»,— сказали в Росавиации (цитата по «РИА Новости»).

Решение о допуске на полеты опубликовано на сайте ведомства (.pdf). S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю.

Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля. Это произошло после визита российской делегации депутатов в страну. Глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента, что стало одной из причин массовых протестов.

МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения, на нормализацию отношений надеются и в российском МИДе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вчера, 15 октября, заявил, что президенту Грузии нужно принести извинения. По его мнению, пока власти не сделают «шаги навстречу», говорить об отмене авиасообщения «было бы неправильно».

О том, как развиваются грузинско-российские отношения, читайте в материале “Ъ” «Грузин по осени встречают».