Перевозчики переплатили защитникам

Басманный райсуд Москвы арестовал заместителя гендиректора ПАО «Аэрофлот» Владимира Александрова, экс-директора юридического департамента компании Татьяну Давыдову, а также двух адвокатов. По версии следствия, авиакомпания за оказание юридических услуг необоснованно заплатила им 250 млн руб., хотя защищалась своими силами. Адвокаты утверждали, что спасли «Аэрофлоту» 18 млрд руб.

Когда рассматривалось ходатайство об аресте Владимира Александрова, следователь отметил, что обвиняемый ранее служил в СКР, имеет связи в правоохранительных органах и благодаря этому может препятствовать расследованию.

Защита настаивала на аресте обвиняемого в доме его отца в Химках. Сам господин Александров утверждал, что знал о проводимых в отношении него проверках, но не скрывался. Он также говорил, что, хотя вины и не признает, готов сотрудничать со следствием. Однако суд отправил его под арест до 30 ноября.

По версии следствия, в 2015–2018 годах Владимир Александров, экс-директор юридического департамента компании Татьяна Давыдова, а также адвокаты подмосковной коллегии «Консорс» Александр Сливко и Дина Кибец совершили особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Представители авиаперевозчика заключили с адвокатами четыре договора на оказание юридических услуг, выполнение работ по которым осуществлялось сотрудниками «Аэрофлота». Тем не менее, на основании актов, содержащих недостоверные сведения, защитники получили 250 млн руб., которые поделили с сообщниками.

Александр Сливко, сообщил следователь, должен быть арестован хотя бы потому, что раньше уже нарушал закон. В мае 2014 года Преображенский райсуд признал его виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 2 ст. 294 УК РФ) — за 100 тыс. руб., которые передал защитник, следователь СКР подменил протоколы в деле о бандитизме. В итоге следователь отделался полутора годами условно, а адвокат Сливко — штрафом в размере 40 тыс. руб.

Сам адвокат Сливко настаивал, что в деле нет данных, подтверждающих хищение у «Аэрофлота» денег. По его версии, адвокаты эффективно отстаивали интересы авиакомпании, выиграв для нее 18 млрд руб. «Только последний процесс с нашим участием принес полтора миллиарда, и денег за него мы еще не получили»,— сказал господин Сливко. Он также отметил, что в материалах дела упоминается, что на его счет поступило 50 млн руб., а на счет госпожи Кибец — 70 млн, поэтому остается непонятным, откуда следствие взяло цифру 250 млн руб.

Господин Сливко просил отпустить его залог 3 млн руб., однако суд отправил юриста в СИЗО. Позже под стражу взяли Дину Кибец и Татьяну Давыдову.

«Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств (дела.— “Ъ”)»,— сказали в «Аэрофлоте».

Отметим, что сейчас в производстве СКР находятся два похожих расследования. В одном говорится о том, что экс-гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, глава департамента предприятия Екатерина Аверьянова, а также руководитель адвокатского бюро «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков под видом исполнения договоров об оказании юридических услуг похитили у НПО более 322 млн руб. По данным другого расследования, глава правового управления Росавиации Владимир Мнишко и руководитель адвокатской коллегии «Межрегион» Сергей Юрьев по той же схеме похитили 1 млрд руб.

Алексей Соковнин, Олег Рубникович, Герман Костринский