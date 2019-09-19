Дмитрию Домани оставили возможность для УДО

Чертановский суд столицы 8 октября вынесет приговор по делу известного в прошлом баскетболиста, призера мировых первенств, бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) 44-летнего Дмитрия Домани. Он обвиняется в том, что вместе с бывшим президентом федерации Юлией Аникеевой (осуждена заочно, находится в розыске) списывал деньги РФБ на проекты, которые существовали только на бумаге. Ущерб от их действий оценивается в сумму более 40 млн руб. В прениях прокурор запросил для экс-баскетболиста три с половиной года колонии общего режима. Если суд согласится с этим сроком, то с учетом времени, проведенного под арестом, господин Домани сможет практически сразу просить об условно-досрочном освобождении.

Дмитрий Домани — последний из фигурантов дела об особо крупном мошенничестве, кому еще не вынесен приговор. Главный фигурант расследования, экс-президент РФБ Юлия Аникеева, которая во время процесса по ее делу находилась под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не пришла и получила четыре с половиной года лишения свободы заочно. Ее объявили в розыск. По некоторым данным, госпожа Аникеева уехала в Черногорию, где проживают члены ее семьи.

Бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян умер еще до окончания судебного разбирательства, был признан виновным и освобожден от наказания в связи со смертью. А индивидуальный предприниматель Елена Силина, которая, по версии следствия, участвовала в незаконных финансовых операциях бывших руководителей федерации, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и получила три с половиной года.

Что касается Дмитрия Домани, то накануне предъявления ему обвинения в 2016 году он уехал в США, но полтора года спустя был задержан в той же Черногории и выдан России.

Следственный комитет России обвинил господина Домани в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основанием для начала расследования послужила проверка, которую после смены руководства в РФБ провел ее нынешний руководитель Андрей Кириленко. По версии следствия, Дмитрий Домани, имевший на руках финансовую доверенность от Юлии Аникеевой, в 2014 году участвовал в оформлении более 50 актов о приемке работ у индивидуальных предпринимателей, якобы проводивших в здании РФБ фуршеты, презентации и другие мероприятия. При этом, как подсчитало следствие, было списано «лишних» 23 млн руб.

Кроме того, говорится в деле, господин Домани подписывал договоры с индивидуальным предпринимателем на изготовление сувениров и буклетов на 19,5 млн руб. Работа не была выполнена, а средства федерации обналичены и потрачены фигурантами расследования. В третьем эпизоде речь идет о договоре с Еленой Силиной, которая обязывалась проводить медосмотры сотрудников РФБ. При этом соответствующих разрешений у нее не было, и в этом случае, по материалам дела, деньги также списывались. Ущерб по этому эпизоду правоохранители оценили в 1,2 млн руб.

В прошедших по делу судебных прениях прокурор попросил приговорить Дмитрия Домани к трем с половиной годам колонии общего режима. Если суд согласится с таким сроком, то нужно учесть, что в Черногории и России баскетболист провел под арестом в общей сложности полтора года, а один день считается за полтора в колонии. Соответственно, уже вскоре после вступления приговора в силу господин Домани сможет подать ходатайство об УДО.

В последнем слове господин Домани попросил суд дать справедливую оценку случившемуся. «С малых лет я занимался исключительно спортивной деятельностью, проливая пот и кровь за нашу страну, приносил пользу нашему спорту и могу приносить дальше»,— цитирует баскетболиста ТАСС.

Адвокаты просили подсудимого оправдать.

Александр Александров