Компенсации за наводнение обернулись спорами в правительстве

Минэкономразвития вступило в публичный спор с вице-премьером Виталием Мутко. Ведомство ответило на его критику по поводу помощи пострадавшим от паводков. Ранее Мутко заявил, что министерство и его глава Максим Орешкин до сих пор не обеспечили выплаты пострадавшим предпринимателям в Иркутской области, в частности, в городе Тулун. Наводнение в регионе произошло в конце июня.

В Минэкономразвития ответили Мутко, что им стоило больших усилий добиться в правительстве компенсаций для предпринимателей, в то время как сам вице-премьер в этом почти не участвовал:

Виталий Мутко, вице-премьер: «Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил министру экономического развития Максиму Орешкину, об этом сказал. Он ответил, что должен остаться на ВЭФе, так как приезжает глава государства. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили». Пресс-служба Минэкономразвития: «Минэкономразвития стоило немалых усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали Силуанов и Чуйченко. К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом.

Тем, как устраняются последствия паводков, был недоволен президент Владимир Путин. Он предъявил претензии и местным властям и даже Сбербанку за то, что тот не реструктурировал кредиты пострадавшим. Глава госбанка Герман Греф оперативно пообещал это сделать. После этого Виталий Мутко и выступил с критикой ведомства Максима Орешкина. Насколько оправданы его претензии? Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что министерство действительно затянуло с оформлением компенсаций, и критика вице-премьера во многом справедлива: «Для того чтобы определиться, сколько требуется из резервного фонда, естественно, должно пройти какое-то время. Предприниматели, которые пострадали, должны оценить убытки, предъявить документы, после чего их заявки проверяются, ведь правительство не может принимать решение только потому, что кто-то что-то сказал.

Фактически надо провести аудит, при таких масштабах все происходит медленно. Дальше Минэкономразвития подготавливает проект распоряжения правительства, потом Медведев его подписывает, и только после этого направляются деньги. То есть претензия к Минэкономразвития заключается не в том, что они не выделили денег, а во времени, которое они потратили на то, чтобы определиться с суммой компенсаций пострадавшим предпринимателям. Наводнение было в конце июня, так что можно было бы действовать быстрее.

Все должно было быть оформлено в августе, то есть задержка явно была.

Можно было бы разбить выдачу денег на этапы и выпустить несколько распоряжений, но это лишняя работа для правительственных органов. Неделю назад было подписано распоряжение на полмиллиарда руб. Деньги должны прийти очень быстро, все зависит от региональных властей. Я думаю, ситуация разрешиться в течение несколько недель».

Виталий Мутко может позволить себе жестко критиковать Максима Орешкина, поскольку занимает более высокое место во властной иерархии, считает президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но главным виновником проблем с компенсациями могут назначить губернатора Иркутской области Сергея Левченко, считает эксперт: «Мутко считает, что он старше Орешкина и по статусу, и по должности: он вице-премьер, старый питерский соратник Путина еще со времен мэрии, у него больше опыта, поэтому он общается с Орешкиным свысока. Если речь идет об изменении мнения президента, то это происходит по-другому — или путем личной коммуникации, или при помощи подачи каких-то аналитических записок, справок и так далее. Но практика показывает, что очень часто в подобного рода ситуациях крайних по большому счету нет, потому что, помимо распоряжения руководителя срочно решить вопрос, есть еще объективные ограничения, связанные с регламентами, которые прописаны в законодательстве. Мне кажется, пока на роль главного крайнего претендует губернатор Иркутской области Левченко, тем более что его оппоненты активно качают тему с его возможной досрочной отставкой».

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В начале недели президент Владимир Путин поручил Виталию Мутко «дожать ситуацию» с выплатами пострадавшим от паводка и обеспечить компенсации всем нуждающимся.

Сергей Гусев