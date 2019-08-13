Двое на первого

Как стало известно “Ъ”, на место первого заместителя главы Росгвардии, освобождающееся после ожидаемой отставки генерал-полковника Сергея Меликова, претендуют два высокопоставленных сотрудника ведомства. Среди них претендентом номер один считается выходец из администрации президента и ФСБ Олег Плохой. После того как господин Плохой стал статс-секретарем ведомства, туда уже перешли несколько бывших чекистов.

Указ об отставке Сергея Меликова и увольнении его со службы еще не подписан — генерал-полковник все еще находится в отпуске, в который, как сообщал “Ъ”, он ушел еще в конце июня. Однако, по данным источников “Ъ”, на место освобожденного первого заместителя директора Росгвардии уже рассматривается два кандидата. Один из них — генерал-полковник Сергей Ченчик, который возглавляет главный штаб войск национальной гвардии (по должности он является еще одним первым замом директора службы). В случае перехода Сергея Ченчика, в Москву на его место начштаба из Новосибирска может быть переведен генерал-полковник Виктор Стригунов, имеющий большой опыт работы в системе внутренних войск. С 2007 по 2012 год он возглавлял Восточное региональное командование внутренних войск МВД, а с 2012 года — Сибирское, переформированное через четыре года в командование войсками Сибирского округа войск национальной гвардии.

Другим кандидатом на пост первого заместителя Виктора Золотова является статс-секретарь—заместитель главы Росгвардии Олег Плохой, пришедший в ведомство с должности первого замминистра юстиции РФ в начале лета. Господин Плохой служил в органах госбезопасности с 1986 по 1999 год, после чего перешел на работу в администрацию президента. В течение трех лет до 2017 года он возглавлял управление президента по вопросам противодействия коррупции, откуда был направлен в Минюст, а затем в Росгвардию.

Следует отметить, что в Росгвардии уже прошла целая серия увольнений. Одним из первых службу вынужден был оставить заместитель директора генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, после чего рапорт об отставке подал Сергей Меликов. Затем своих должностей лишились директор департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенант Валерий Дугинов, а также генерал-лейтенант Виктор Мацюк, возглавлявший главное управление кадров. Примечательно, что замену последнему нашли в ФСБ — за кадры в Росгвардии теперь отвечает генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, ранее руководивший договорно-правовым управлением спецслужбы. Ждут в нацгвардии и других выходцев из ФСБ.

Николай Сергеев