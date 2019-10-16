У российской стали наметилось несварение

Крупнейшие российские металлургические компании демонстрируют снижение выпуска стали за девять месяцев на фоне снижения мировых котировок. Сильнее всего — на 9% — упал выпуск у НЛМК на фоне масштабных ремонтов. Тем не менее, по мнению аналитиков, речь не идет об устойчивом тренде — уровень загрузки мощностей у основных российских игроков по-прежнему очень высокий, а государственные инфраструктурные проекты должны оказать поддержку внутреннему спросу на металл.

Как показывают первые опубликованные операционные результаты российских металлургов за третий квартал, тенденция к снижению выпуска стали укрепляется. Так, НЛМК Владимира Лисина в третьем квартале снизил производство на 6% ко второму кварталу, до 3,73 млн тонн. Компания объясняет снижение ремонтом доменного и конвертерного производства, а также низким спросом на заготовку на экспортных рынках. За девять месяцев падение выплавки составило 9%, до 11,9 млн тонн.

ММК Виктора Рашникова в третьем квартале увеличил производство на 3,3%, до 3,19 млн тонн, однако с начала года выпуск упал на 1,7%, до 9,39 млн тонн. Среди негативных факторов группа выделяет сезонное замедление деловой активности в совокупности со значительной коррекцией мировых цен на сталь, что окажет давление на показатели в четвертом квартале. В частности, средняя цена реализации в долларах снизилась на 1,5% и составила $616.

Цены на сталь в мире действительно снижаются. Так, на LME тонна горячекатаного проката стоит $423 против $500 в марте этого года (FOB Китай, Argus). По данным Platts, тонна такого проката в Северной Америке подешевела с марта с $720 до $520.

«Северсталь» Алексея Мордашова за третий квартал снизила производство на 1%, до 3,03 млн тонн. На квартальных итогах сказалось снижение выплавки электростали после продажи сортового завода в Балаково. В январе—сентябре выпуск стали остался практически без изменений — 9,13 млн тонн против 9,09 млн тонн годом ранее, что отражает рост производительности мощностей «Северстали», с одной стороны, и продажу Балаково — с другой.

Представитель «Северстали» сообщил “Ъ”, что во втором полугодии ожидается замедление роста спроса на сталь в связи с высокой базой первых шести месяцев, когда спрос вырос на 10% на фоне строительной активности в преддверии изменения законодательства по эскроу-счетам.

При этом компания пересмотрела ожидания по росту спроса на сталь на этот год. В мае CEO «Северстали» Александр Шевелев говорил о росте в размере 2–3%. Теперь компания прогнозирует рост в размере 4% против 0,7% в прошлом году и 3% в перспективе до 2023 года.

Еще один крупный производитель стали в России — Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова — представит производственные результаты в начале ноября.

По данным World Steel Association, спрос на сталь в мире растет быстрее, чем ожидалось, в основном из-за Китая. В других странах спрос на сталь замедлился из-за торговой напряженности между крупнейшими экономиками. Во многих странах обрабатывающая промышленность, особенно автомобильная, показала плохие результаты, однако в строительстве, несмотря на некоторое замедление, сохраняется положительная динамика, говорится в отчете ассоциации, вышедшем 14 октября. Несмотря на непредсказуемость перспектив мировой экономики, рост спроса в мире в следующем году прогнозируется на уровне 1,7%.

Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что незначительные колебания в объемах выплавки стали могут быть связаны с изменениями сортамента продукции и ремонтом оборудования. «Российские металлурги продолжают работать со стопроцентной загрузкой мощностей, демонстрируя сильные финансовые показатели за счет вертикальной интеграции»,— считает аналитик. Аналитики «Атона» ожидают, что положительный эффект от объявленных государственных инфраструктурных проектов станет заметен в 2021 году и далее «только запланированное увеличение завершенного жилищного строительства до 120 млн с 80 млн кв. м должно увеличить спрос на сталь в России на 3 млн тонн в год».

Евгений Зайнуллин