После исчезновения 27-летней екатеринбурженки следователи возбудили дело об убийстве

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Убийство» из-за исчезновения 27-летней Ксении Каторгиной. Как сообщили в пресс-службе СК, в рамках дела сотрудники следственного комитета и полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября. Позднее стало известно, что в этот день вечером она поехала показывать свой автомобиль Audi Q5 потенциальному покупателю, после этого она перестала выходить на связь. По данным объявления, цена за машину составляла 780 тыс. руб., также девушка предлагала обмен.

По некоторым данным, вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков.

Дарья Соколова