Хантер Байден отрицает правонарушения во время работы на Украине

Хантер Байден, сын бывшего вице-премьера США Джо Байдена, в интервью ABC News заявил, что не совершал ничего незаконного во время работы за рубежом. Он не жалеет о работе в совете директоров украинской компании Burisma, но допускает, что мог бы и не занять должность в правлении, если бы не носил фамилию своего отца.

«Я дал некоторым очень безнравственным людям рычаг, с помощью которого они могут незаконными способами пытаться причинить вред моему отцу. Вот где я совершил ошибку. И я беру за нее полную ответственность. Делал ли я что-то неправомерное? Нет, и ни в коем случае»,— сказал господин Байден. Он добавил, что у него не меньше знаний и компетенций, чем у остальных членов правления

Расследование деятельности Хантера Байдена на Украине стало предметом телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвинили главу Белого дома в попытке получить компромат на сына господина Байдена и использовать полученную информацию в предвыборной гонке и объявили о начале процедуры импичмента.

Господин Трамп обвинил бывшего вице-президента США и своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена в коррупции и тесном сотрудничестве с Китаем. По словам президента США, Хантер Байден получал ежемесячно $100 тыс. от украинской газовой компании, а также получил $1,5 млрд от Китая, не имея при этом опыта работы в энергетическом секторе.

13 октября стало известно, что Хантер Байден уходит с поста совета инвестиционного фонда с китайским участием, он также пообещал отказаться от любой работы в иностранных компаниях, если его отец будет избран президентом на выборах в 2020 году.

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