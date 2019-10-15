В «московском деле» появились новые эпизоды

В «московском деле» появились новые фигуранты. В понедельник Следственный комитет сообщил о задержании четырех подозреваемых по делу о несанкционированных митингах в столице этим летом. Еще двое скрылось, узнав о проведении следственных действий. Кроме того, силовики приходили с обысками к активисту движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу, которого ранее СМИ называли одним из организаторов протестных акций. Станет ли в итоге «московское дело» новым «болотным»? Разбирался Григорий Колганов.

После решения суда по делам Павла Устинова и некоторых других задержанных, казалось, что «московское дело» сходит на нет: пусть оправдали не всех, но и новым «болотным» дело уже не назовешь. Вдруг появляются новые фигуранты с конкретными эпизодами применения насилия к полицейским. Причем на этот раз следователи подкрепляют позицию видеороликами, на которых некие молодые люди — пока нет подтверждений, что это именно задержанные — хватают и толкают росгвардейцев.

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Похоже, слабая работа по первой партии фигурантов «московского дела» заставила силовиков лучше собирать доказательства, рассуждает адвокат по «болотному делу» Дмитрий Аграновский: «Наверняка у них достаточно много всяких видеозаписей, но они выбирают те, которые имеют наилучшую перспективу.

Все-таки установка нашего государства на сегодняшний день — карать.





И когда государство вынуждено каким-то образом смягчить карательную практику, где-то последуют другие репрессии. Я не ожидаю мягких приговоров по этим делам».

Но главное отличие «московского дела» от «болотного» в том, что у многих фигурантов нынешнего процесса из обвинения исчезла статья 212 «о массовых беспорядках», по которой предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет. Однако в понедельник утром появилась информация об обысках у Дэнни Кулинича, и в его разговорах с силовиками якобы возникло подозрение в организации массовых беспорядках. Ранее молодой человек стал героем сюжета на федеральном канале, где его называли одним из инициаторов несогласованных акций в Москве.

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Подтвердить или опровергнуть присутствие 212-й статьи Дэнни Кулинич в разговоре с “Ъ FM” не смог, так как дал подписку о неразглашении. После допроса в Следственном комитете его отпустили, оставив в качестве свидетеля. Но сам Кулинич не исключает, что этот статус поменяется: «Я попал в репортаж РЕН ТВ, где меня пропагандисты выставили так называемым организатором массовых беспорядков. Это, разумеется, неправда.

Никаких массовых беспорядков не было, тем более с моей стороны никаких противоправных действий в тот день не совершалось».

Дэнни Кулинич — участник движения «Декоммунизация», возглавляемого весьма одиозным активистом Дмитрием Энтео. То есть молодой человек может стать достаточно удобной фигурой для обвинений в массовых беспорядках: неизвестно, будут ли за него массово вступаться лидеры общественного мнения. Логику силовиков объясняет учредитель «Московского правозащитного центра» Михаил Салкин: «Со всеми, кого обвиняли в участии в массовых беспорядках, как Егора Жукова, выяснилось, что и на видео был не он, и отпускать его нельзя. Поэтому надо ему что-то другое прикрутить, вместо него надо кого-то другого найти. Такого, кто был на этих массовых беспорядках и указывал: “товарищи, идем брать Кремль, телеграф и прочее”.

Они ищут тех, кто бы смог стать такой сакральной жертвой. Страдают, как всегда, попавшие под раздачу случайные люди».

И все-таки можно ли говорить о «московском деле» как о новом «болотном»? Политолог Аббас Галлямов предлагает не спешить с выводами. Ему кажется, на этот раз уровень принятия решений и мотивация другие: «Летние выступления все-таки сильно напугали силовиков, и последние теперь мстят за свой испуг. Думаю, что Кремль тут ни при чем. Когда Кремль понимает, что из-за преследований кого-то конкретного он начинает терять “политические очки”, то вмешивается в ситуацию и вынуждает силовиков отпускать этих людей — тут же силовики арестовывают кого-то другого. То есть видно, что им непринципиально, кого посадить и в каком количестве».

Кстати, в судьбе старых фигурантов «московского дела» сейчас без изменений: в понедельник Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову — он отправится в колонию на четыре года. В «московском деле» остается только один подозреваемый по 212-й статье — это Сергей Фомин, волонтер штаба Любови Соболь, известный по видеокадрам с младенцем. Всего Мосгорсуд утвердил реальные сроки заключения для шести человек. Исключением стал актер Павел Устинов: после обжалования приговора он получил год условно. Возможно, некоторой части общества только показалось, что в громком деле наступила весна или даже оттепель.