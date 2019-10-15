По году за акцию

Московский городской суд в понедельник отклонил апелляцию Константина Котова, признанного виновным в «неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга» (ст. 212.1 УК РФ). Интересы господина Котова в Мосгорсуде представляли 12 адвокатов — они заявляли, что Тверской суд проигнорировал постановление Конституционного суда, согласно которому реальное лишение свободы по ст. 212.1 УК РФ возможно «только в случае угрозы» жизни участников акций протеста или их имуществу. По мнению автора законопроекта о смягчении статьи 212.1, депутата от фракции КПРФ Сергея Шаргунова, отказ Мосгорсуда создает опасный для государства прецедент игнорирования рекомендаций КС. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов также назвал логику Мосгорсуда «непонятной».

В числе десятков человек, пришедших в Мосгорсуд поддержать 34-летнего программиста Константина Котова в понедельник, был активист Ильдар Дадин. В 2015 году он первым в России получил реальный тюремный срок за участие в нескольких акциях протеста, и с тех пор статья 212.1 носит неофициальное название «дадинская». В 2017 году дело Ильдара Дадина было пересмотрено, а Конституционный суд РФ постановил, что реальное лишение свободы может применяться к обвиняемому по ст. 212.1 УК РФ только в случае, когда его действия создали угрозу имуществу или здоровью участников массовой акции. В случае Константина Котова «речь о насилии не шла», утверждали его защитники в понедельник.

В 2019 году господина Котова задерживали четыре раза на акциях в поддержку политзаключенных, журналиста Ивана Голунова и кандидатов в Мосгордуму.

По ходатайству адвокатов в понедельник к делу было приобщено заключение комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе, в котором сообщалось о «недоказанности» обстоятельств преступления, совершенного Константином Котовым. Также суд учел открытое письмо 182 служителей РПЦ в поддержку Константина Котова и рассмотрел видеозапись задержания осужденного 10 августа в центре столицы. Кроме того, в качестве свидетеля была допрошена журналистка Алина Пинчук, показавшая, что 10 августа господин Котов «слоганов не выкрикивал, проходу граждан не мешал».

Адвокат Алхас Абгаджава, выступая в прениях сторон, обратил внимание суда на «политически мотивированное дело Котова», который «получил максимальное наказание за мирные протесты». Адвокат Евгений Смирнов напомнил, что следствие и судебное разбирательство по делу «прошли в рекордные сроки», а адвокат Мария Эйсмонт воспроизвела разговор о Константине Котове со своими детьми: «Он пришел к памятнику и постоял там, потом дал интервью, потом он пошел гулять, и его задержали».

Господин Котов, выступая перед судом, сообщил, что виновным себя не признает, а «статью 212.1 надо отменить».

Прокурор Алексей Радин настаивал: «Совокупность доказательств полностью подтверждает вину, а наказание соответствует тяжести совершенного преступления». «Приговор Тверского суда в отношении Константина Котова оставить без изменений»,— постановила судья Мосгорсуда Нина Шарапова.

Глава СПЧ Михаил Федотов, комментируя для “Ъ” заседание по апелляции Константина Котова, назвал «непонятной логику Мосгорсуда»: «Нельзя игнорировать постановление КС, согласно которому уголовная ответственность по этой статье возможна лишь при наличии ущерба или реальной угрозы такого ущерба». Григорий Вайпан, руководитель судебной практики Института права и публичной политики (ИППП), эксперты которого в 2016 году готовили жалобу Ильдара Дадина в КС, в разговоре с “Ъ” назвал приговор Константину Котову «неправосудным». «Статью 212.1 УК РФ необходимо декриминализировать»,— считает господин Вайпан.

Депутат от фракции КПРФ, писатель Сергей Шаргунов, который в конце сентября внес в Госдуму законопроект, смягчающий ст. 212.1 УК РФ, заявил “Ъ”, что «приговор Котову опасен для государства, так как является приговором за гражданский активизм». «Это повод говорить о прецеденте, который может распространяться и далее: рекомендации КС сейчас открыто игнорируются,— отметил господин Шаргунов.— Человек, участвующий в уличной акции и не применяющий насилия, не может становиться фигурантом уголовного дела». Депутат также сообщил “Ъ”, что получил письмо Минюста, в котором сообщается «о продлении срока для подготовки отзыва правительства РФ на законопроект до 16 ноября». «Свои замечания к законопроекту до сих пор не представили исполнители: Генпрокуратура, Следственный комитет, Росгвардия и МВД»,— уточнил господин Шаргунов.

Вместе с тем решение Мосгорсуда по делу Константина Котова и новые задержания по «делу 27 июля», о которых стало известно в понедельник, могут говорить о «попытке избавиться от чувства стыда» со стороны силовиков, считает политолог Аббас Галлямов: «Общественность отбивает одних фигурантов, правоохранители возбуждают дела против других». Однако, по мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, речь не идет об ужесточении политики в отношении оппозиционеров, а «говорить об "оттепели" (после освобождения ряда арестованных по "делу 27 июля".— “Ъ”) было неправильно». «Сейчас, когда власть продемонстрировала, что нет общего обвинительного подхода, общество успокоилось и ожидает результатов рассмотрения этих дел. В ходе протестов большинство (участников.— “Ъ”) находилось в правовом поле, но были и люди, которые провоцировали полицию, кто-то нападал на сотрудников. Каждое дело будет рассматриваться индивидуально — теперь это вопрос работы адвокатов и стороны обвинения, насколько она сможет доказать свою позицию»,— заключает господин Костин.

Мария Старикова, Владимир Хейфец