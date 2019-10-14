В «московское дело» добавляют подозреваемых

Следственный комитет подтвердил, что в рамках «московского дела» задержаны четыре новых подозреваемых. По данным СК, они участвовали в несанкционированной акции 27 июля. Это Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов. Их подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По этому же делу следователи ищут еще двоих фигурантов, но они скрылись. Кроме того, 14 октября прошли обыски у еще одного участника той же акции Дэнни Кулинича.

Дэнни Кулинич в сообщении Следственного комитета не фигурирует, однако утром оказался в ведомстве на допросе, рассказал “Ъ FM” его брат Всеволод: «Где-то часов в 6-7 к нам пришли домой человек шесть, не считая силовиков. Пришли, говорят: “Ваш брат обвиняется по статье о массовых беспорядках”. Я не помню, как она называется. Обыскали весь дом и забрали телефон вместе с сим-картой. В начале осени он на акции не ходил, ходил летом. Но я не в курсе его политических взглядов».

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Ранее некоторые СМИ называли Дэнни Кулинича возможным организатором протестной акции 27 июля. Сам он эту информацию опровергал. На допросе в Следственном комитете Дэнни в статусе подозреваемого, рассказала координатор движения «Правозащита Открытки» Валентина Дехтяренко: «Около десяти человек пришли в квартиру, где живет Дэнни с братом и бабушкой. Они мельком показали постановление о проведении обыска, провели обыск примерно за час и увезли его на допрос. Все следственные действия были очень скомканными, родственники не успели толком рассмотреть, какая статья была. Что касается движения “Декоммунизация”, оно основано Дмитрием Энтео, существует около двух лет. Активисты регулярно проводили всякие акции, посвященные памяти жертвам репрессий. Они в ближайшее время, по-моему, планировали тоже акцию. Ее не согласовывали, но они все равно ее хотели провести. То есть они были достаточно активны последнее время».

Ранее в Сети появились видео, на которых якобы Емельянов, Кулинич и Лесных участвуют в митинге. Из них следует, что Емельянов и Лесных толкают росгвардейца, а Кулинич что-то говорит, размахивая руками. Подтверждения того, что на записи именно эти люди, нет. Похожее видео, без уточнения, кто на нем запечатлен, официально опубликовал и Следственный комитет. Однако в этом ролике нет молодого человека, размахивающего руками.

Почему в «московском деле» появились новые фигуранты? Юрист Михаил Салкин уверен, что это связано с политическими причинами, и не исключено, что в ближайшее время их может стать еще больше: «Это такая смесь — и продолжение работы, и попытка реабилитироваться. Например, возьмем фигуранта дела Егора Жукова: как выяснилось, на видео был не он, он был совсем в другом месте, и теперь его и отпускать нельзя, поэтому ему надо что-то другое прикрутить. А, соответственно, вместо него надо кого-то другого найти, кто якобы, по их мнению, был на этих массовых беспорядках. Поэтому сейчас они и ищут, кто бы смог стать такой сакральной жертвой, чтобы предъявить ее в том числе и обществу. У арестов же какое политическое назначение? Запугать, чтобы другие не участвовали в протестных мероприятиях».

В то же время в рамках «московского дела» продолжаются судебные заседания. В частности, 14 октября Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на приговор программисту Константину Котову по так называемой «дадинской» статье. В первой инстанции его приговорили к четырем годам колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов и пикетов.

Анна Никитина, Глеб Силко, Кирилл Абакумов