Здравоохранение ставят на переучет

Федеральный Минздрав призвал региональные министерства тщательнее собирать данные о состоянии первичного звена здравоохранения, напомнив им о том, что от качества учета будет зависеть финансирование его модернизации. К 30 ноября в регионах должны оценить степень износа зданий, транспорта и оборудования больниц и поликлиник. Эти данные нужны для разработки региональных программ модернизации по поручению президента, но пока их качество Минздрав категорически не устраивает.

Для развития медпомощи регионам необходимо более тщательно собирать данные о ее состоянии, констатировали эксперты Всероссийского совещания руководителей региональных медицинских статуправлений, которое состоялось вчера в Москве. Сегодня специалисты профильного департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения федерального Минздрава проведут еще одно совещание, чтобы определить виды статистического учета, необходимого для адекватной оценки состояния первичного звена. Об этом вчера заявил директор профильного департамента Минздрава Александр Поликарпов. «У нас есть концепция сбора данных, но мы пока не знаем, как ее формализовать»,— признал он.

Напомним, в сентябре Владимир Путин анонсировал реформу первичного звена здравоохранения, которая позволит Минздраву обновить региональную инфраструктуру и кадры. До 30 ноября по поручению президента региональные минздравы должны представить правительству оценку степени износа медицинских площадей, транспорта и оборудования, чтобы до 10 января сформировать программы их обновления (подробнее см. “Ъ” от 3 октября). Анализировать программы обновления будет специальная рабочая группа, которую Минздрав должен сформировать из представителей всех министерств до 15 ноября.

Господин Поликарпов призвал вчера участников совещания «серьезно отнестись» к будущему сбору статистики. «Вот, например, по документам в Ивановской области нет фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на снос, а по моему личному опыту — есть»,— сообщил он. «Сколько в регионе насчитают аварийных ФАПов, столько денег на их модернизацию вам и дадут!» — поддержала директора департамента его подчиненная, глава отдела медицинской статистики Галина Александрова.

Отдельно она отметила, что кроме данных о состоянии первичного звена в более тщательном сборе нуждаются и уже оцениваемые индикаторы — так, ряд показателей медорганизаций в геоинформационной системе (подсистема единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения для анализа доступности медпомощи) и профильном федеральном реестре отличаются в десятки раз. «Еще пример — данные мониторинга доступности услуг по реабилитации, которые регионы представили нам в сентябре. По этим документам, у нас в стране невиданный рост числа больниц для реабилитации, а реабилитологи и другой профильный персонал существуют в виде долей, как полтора землекопа в известном мультфильме»,— рассказала госпожа Александрова.

По словам Павла Малькова, завотделом клинической патологии Медицинского научно-образовательного центра МГУ, некорректное заполнение отчетности происходит и при оценке состояния пациентов, особенно — причин смерти. «Количество патологоанатомических вскрытий в России в 2018 году на 22,1% превысило целевой показатель, но индикатор выявления расхождений заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов падает. Это говорит о сокращении роли патологоанатомической службы в системе оценки качества медпомощи»,— отметил он. Согласно отчету «Состояние и основные задачи развития патологоанатомической службы РФ» Минздрава, в 2018 году почти 5% (или чуть больше 22 тыс.) заключительных клинических диагнозов не соответствовали реальным причинам смерти.

Анастасия Мануйлова