Хлорная нефть оказалась слишком токсичной

Власти не смогли сформировать консенсус по спору между «Транснефтью» и «Роснефтью» вокруг вопросов, связанных с загрязнением нефти хлоридами. Как следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в начале октября, жаркие дискуссии окончились ничем — «Транснефть» получит лишь доступ к пунктам приема нефти, а не операционный контроль над ними, а «Роснефть» не смогла добиться снижения норматива содержания хлоридов до 1 ppm. Министерствам поручено до 1 ноября вновь обсудить эти вопросы. По мнению собеседников “Ъ”, учитывая накал конфликта, решение может быть вынесено на уровень президента.

Минэнерго, ФАС и другие заинтересованные ведомства и компании до 1 ноября должны представить в правительство согласованные предложения по ряду вопросов, связанных с контролем качества нефти в российской системе нефтепроводов. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания 3 октября у вице-премьера Дмитрия Козака. В частности, речь идет о том, чтобы передать «Транснефти» ответственность за качество сырья в системе магистральных нефтепроводов, а также на выходе из нее с компенсацией убытков в случае прокачки некондиционной нефти. При этом грузополучатели могут получить права на отказ от приема на выходе некачественного сырья.

На деле такая ответственность у «Транснефти» уже есть, а покупатели и сейчас могут отказаться принимать сырье, если оно не соответствует ГОСТу. Единственное, что сейчас отсутствует,— единая методика расчета убытков и порядок компенсаций за ущерб в случае получения не соответствующей стандартам нефти.

При этом в протоколе ничего не говорится о передаче «Транснефти» операционного контроля, о котором просила монополия, хотя, по данным “Ъ”, этот вопрос на совещании обсуждался (см. “Ъ” от 7 октября).

В документе лишь указывается, что грузоотправители и «Транснефть» должны будут при приеме-сдачи нефти подписывать акты на основании лабораторных исследований качества нефти независимо от права собственности (пользования) на приемо-сдаточный пункт.

При этом «Транснефть» получит доступ к измерительным приборам ПСП независимо от того, кому он принадлежит.

Также чиновники должны установить порядок доступа грузоотправителей к материалам исследований показателей качества нефти на пунктах приема сырья.

Предполагается, что в систему будет запрещено поставлять нефть через приемо-сдаточные пункты, не принадлежащие «Транснефти» или нефтедобывающим компаниям. Фактически такой ПСП в России всего один — в Самарской области. Именно через него дихлорэтан в конце апреля попал в систему трубопроводов «Транснефти».

Также может быть запрещено сдавать в трубу сырье, содержащее продукты нефтепереработки.

До этого «Транснефть» говорила, что одной из проблем является поступление мазута в систему — в основном с мини-НПЗ. «Роснефть» предлагала закрыть такие НПЗ.

Второй ключевой спорный вопрос — о разрешенном уровне содержания хлорорганики в нефти — также остался нерешенным.

Министерствам поручено представить по этому поводу согласованные предложения, которые должны касаться также содержания серы и тяжелых металлов. Источники “Ъ” предполагали, что в протокол войдет пункт об ужесточении норматива до 2,5 ppm (сейчас 6 ppm). «Роснефть» прежде настаивала на ужесточении норматива до 1 ppm. Отдельно ФАС поручено учитывать в тарифе затраты «Транснефти», связанные с ужесточением контроля качества нефти.

Еще один пункт документа касается создания банка качества нефти и выбора его оператора. Министерствам поручено установить способ расчета премии (для легкой нефти) или дисконта (для менее качественных сортов) с учетом распределения этих объемов по направлениям системы магистральных нефтепроводов.

Источники “Ъ” отмечают, что «обсуждение вопроса качества нефти фактически откатилось на начало».

Один из них полагает, что, учитывая чувствительность вопроса и степень конфронтации между «Роснефтью» и «Транснефтью», окончательное решение может быть вынесено на уровень президента РФ, в противном случае обсуждение наверняка затянется.

Ольга Мордюшенко