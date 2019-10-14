Нижегородский водоканал заказал научную работу по гидроузлу за 30,7 млн рублей

Научно-исследовательскую работу о влиянии строительства Нижегородского низконапорного гидроузла на работу Ново-Сормовской водопроводной станции по заказу АО «Нижегородский водоканал» выполнит Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Веденеева. В ходе аукциона стоимость контракта снизилась с 35 млн руб. до 30,7 млн., сообщается на портале госзакупок. Всего было подано две заявки, название второго участника не раскрывается.

В исследовании подрядчику предстоит не только изучить материалы по строительству низконапорного гидроузла, но и рассмотреть возможность реализации альтернативного варианта для восстановления судоходства на Волге, а также выполнить графическое описание границ зон санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения компании.

Напомним, строительство гидроузла оценивается в 43,5 млрд руб. Жители и местные власти выступают против реализации проекта – некоторые территории будут затоплены из-за строительства плотины. Экологи насчитали 330 млрд руб. потенциального ущерба окружающей среде, если гидроузел построят, а представители судоходной отрасли говорят о миллиардных убытках из-за обмеления Волги – пока гидроузел не построен. Ранее выделенные на строительство плотины средства было решено перераспределить на другие проекты, но власти рассчитывают построить гидроузел к 2024 году. Вместе с тем, аукцион на создание рабочей документации по первому этапу строительства плотины в октябре был отменен.

Подробнее о проектировании низконапорной плотины – в материале “Ъ” «Гидроузел не вяжется».

Анастасия Еремина