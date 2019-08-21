Строительство нижегородского гидроузла откладывается

Росморречфлот предложил перенаправить 12,6 млрд руб., заложенных в бюджете РФ на проекты по строительству Нижегородского и Багаевского гидроузлов, с программы «Внутренние водные пути» в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такую инициативу поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Это стало известно из протокола заседания проектного комитета транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, пишет «РБК». Представитель господина Акимова пояснил изданию, что «это не свободные средства, а перераспределение с возвратом позднее. В последующие годы (средства) вернут (в проект «Внутренние водные ресурсы»)».

Как сообщили в Росморречфлоте «РИА Новости», такое перераспределение бюджетных средств связано с переносом сроков реализации проектов по строительству гидроузлов. Ранее “Ъ” писал, что открытие объекта в Нижегородской области, запланированное на 2020 год, могут перенести на пять лет.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал согласовать проект нижегородского гидроузла до 16 октября 2019 года. Также правительство России обязало Росморречфлот до конца года доосвоить выделенные на строительство объекта 286,9 млн руб.

Строительство нижегородского низконапорного гидроузла планируется для восстановления судоходства на участке Волги как альтернатива поднятию уровня воды в Чебоксарском водохранилище. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб. Жители выступают против реализации проекта, экологи насчитали 330 млрд руб. потенциального ущерба от строительства плотины. Однако судоходная отрасль говорит о миллиардных убытках из-за обмеления Волги. Проблемы возникли и при проектировании: генпроектировщик ООО «Техтрансстрой» (Самара) сорвал сроки по второй очереди объекта – водохранилищу. Сейчас компания взыскивает с генподрядчика строительства ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» неустойку по подготовке документов инженерного сооружения.

Подробнее о проектировании низконапорной плотины – в материале “Ъ” «Гидроузел не вяжется».

Анастасия Еремина