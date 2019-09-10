Правительство РФ рассчитывает построить нижегородский гидроузел до 2024 года После того, как изучит аргументы областных властей и муниципалитетов

В Правительстве РФ не отказываются от планов по строительству низконапорного гидроузла на Волге в районе Балахны и надеются сдать объект до 2024 года. Сделанное ранее перераспределение выделенных на плотину средств было необходимо, чтобы не потерять финансирование, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в интервью ТАСС.

«Мы не отказались и не откажемся (от строительства нижегородского гидроузла.– “Ъ-Приволжье”). И мы точно будем реализовывать эти планы. По поручению председателя правительства по итогам совещания, которое состоялось недавно в Астрахани, еще раз рассмотрим все аргументы, которые выдвигают в отношении проекта муниципальные и областные власти Нижегородской области»,– заявил господин Акимов ТАСС. По его словам, строительство гидроузла в Балахне необходимо для того, чтобы река стала полностью судоходной: «Без него Волга будет разорвана на участок от Ярославля до Городца и участок от Нижнего Новгорода до впадения в Каспий».

Напомним, в августе 2019 года Росморречфлот предложил перенаправить в пользу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 12,6 млрд руб., заложенных в бюджете РФ на проекты по строительству Нижегородского и Багаевского гидроузлов. Позднее деньги в том же объеме планируется вернуть на финансирование строительства плотин. Добавим, что изначально гидроузел хотели сдать к 2020 году, но перераспределение денег связано, в том числе, с переносом сроков реализации проекта. Как ранее писал “Ъ”, дату сдачи нижегородского гидроузла могут отодвинуть до 2025 года.

Строительство нижегородского низконапорного гидроузла планировалось для восстановления судоходства на участке Волги как альтернатива поднятию уровня воды в Чебоксарском водохранилище. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб. Жители и местные власти выступают против реализации проекта – часть территорий будет затоплена из-за строительства плотины. Экологи насчитали 330 млрд руб. потенциального ущерба окружающей среде, если гидроузел построят, а представители судоходной отрасли говорят о миллиардных убытках из-за обмеления Волги – пока гидроузел не построен.

Подробнее о проектировании низконапорной плотины – в материале “Ъ” «Гидроузел не вяжется».

Анастасия Еремина