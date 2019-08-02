Гидроузел не вяжется

Проблемы судоходства по Волге обостряются — пассажирские и грузовые суда сутками не могут пройти участок у Городца из-за низкого уровня воды. Отрасль расплачивается за решение властей отказаться от заполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки — оно было принято, чтобы не затапливать почти 1000 кв. км земли. Теперь правительство предлагает построить низконапорную плотину у Нижнего Новгорода за 43,5 млрд руб., чтобы повысить уровень воды в период навигации. Но проект блокирует администрация Балахны. В результате открытие гидроузла, которое планировалось на 2020 год, может задержаться минимум на пять лет.

В июле Росморречфлот должен был направить в Главгосэкспертизу (ГГЭ) проект строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Одобрение ГГЭ — ключевой этап, необходимый, чтобы гидроузел, призванный решить многолетние проблемы судоходства на средней Волге, был построен в 2024 году. Но хотя 19 июля замглавы агентства Виктор Вовк говорил PortNews, что разработка проектной документации завершена, в Росморречфлоте и Минтрансе “Ъ” не смогли подтвердить отправку документов на ГГЭ.

Полвека на мели

Проект строительства Нижегородского гидроузла стал вновь актуален после того, как в 2016 году президент Владимир Путин принял окончательное решение не поднимать уровень воды в Чебоксарском водохранилище до исходно заложенной в проекте отметки в 68 м (здесь и далее — от уровня Балтийского моря). Нынешняя отметка в 63 м была установлена в 1981 году, поскольку уже после строительства Чебоксарской ГЭС власти СССР решили отказаться от затопления 925 кв. км территорий Республики Марий Эл и Нижегородской области, и ГЭС в итоге работает только на 60% от установленной мощности в 1,4 ГВт.

В результате не завершилось создание Единой глубоководной системы (ЕГС), которая должна была объединить бассейны Невы, Волги и Дона в сеть с гарантированными глубинами для судоходства 4 м для прохода по внутренним водным путям к Белому, Балтийскому, Каспийскому, Азовскому и Черному морям. В частности, возник участок с малыми глубинами длиной в 54 км от Городца до Нижнего Новгорода — это расстояние суда теперь преодолевают несколько суток, так как гарантированные судоходные глубины в навигацию выдерживаются раз в сутки, а иногда и реже (см. интервью). Из-за этого отрасль несет миллиардные убытки.

Чтобы решить проблему, было решено построить низконапорную плотину со шлюзами на границе Сормовского района Нижнего Новгорода и Балахнинского района Нижегородской области (см. инфографику). В результате возникнет водохранилище площадью 52,6 кв. км, но площадь затопления составит всего 9,6 кв. км — почти в 100 раз меньше, чем при заполнении Чебоксарского водохранилища до отметки в 68 м. Гидроузел будет регулировать уровень воды сезонно и обеспечивать проектный подпорный уровень в 68 м в течение навигации, то есть пять-шесть месяцев в году. После окончания навигации участок реки переводится в бесподпорное состояние.

В бюджете уже заложены деньги на проектирование и строительство Нижегородского гидроузла — 43,5 млрд руб. Заказчиком выступило подведомственное Росморречфлоту ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», проектировщиком — ООО «Техтрансстрой». В ходе заседания Госсовета в августе 2016 года речь шла о том, чтобы построить гидроузел в 2020 году. Сейчас Росморречфлот заявляет, что реализует проект до 2024 года. Но реальность срока сомнительна.

Области широкого подтопления

Против проекта активно выступают нижегородские экологи и общественные активисты (см. «Ъ-Приволжье» от 20 марта). Они опасаются, что ухудшится качество питьевой воды и санитарно-эпидемиологическая ситуация, так как в зону подтопления попадут кладбища и скотомогильники, места промышленных отходов, коллекторы очистных сооружений и т. д. Будут уничтожены места обитания редких животных и растений, в том числе памятник природы «Дубрава у города Городца».

Администрация Балахны также против и не согласовала документацию по планировке территорий, на которых должен строиться гидроузел (см. интервью). В министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области заявляли, что в проекте гидроузла и материалах по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) должны быть обязательно учтены замечания жителей региона и экспертов. С учетом этих дополнений проект и материалы ОВОС должны пройти повторное общественное обсуждение. Как отмечает председатель нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов, пока общественные слушания по окончательному варианту ОВОС не состоялись (о них должно быть размещено уведомление за месяц). Без окончательного варианта ОВОС нельзя подать документы на ГГЭ.

Власти области в целом проект поддерживают. «Любой проект обеспечения судоходства, который будет реализован на территории региона, должен в итоге только улучшить сложившуюся гидрологическую ситуацию и, как следствие, качество жизни людей»,— заверил “Ъ” губернатор Глеб Никитин.

Тем не менее администрация Балахны блокирует получение одобрения в ГГЭ (его нельзя получить без документации по планировке территории). Кроме того, без окончательного варианта ОВОС нельзя пройти экологическую экспертизу, без которой ГГЭ также не выдаст разрешение на стройку. Поскольку этот вопрос во многом политический, глава Минтранса Евгений Дитрих, выступая на совещании у вице-премьера Максима Акимова, предложил вынести его на уровень премьера Дмитрия Медведева (см. “Ъ” от 8 июля). По словам источника “Ъ” в одном из профильных ведомств, пока этого не произошло, и запланирован еще ряд совещаний.

«Людей хоронят в воду»

Неофициально все источники “Ъ” признают: сопротивление проекту со стороны муниципалитета вызвано текущими проблемами Балахны с подтоплением и «отчасти объяснимо».

Собеседник “Ъ”, знакомый с деталями проекта, отмечает, что Балахна расположена в пойме и «из 51 кв. км города сегодня 28 кв. км в подтопленном состоянии». Уровень грунтовых вод выше трех метров, город всегда подтапливало, отмечает он. При этом из-за недофинансирования состояние водопровода, канализации и дорог в муниципалитете плохое, подчеркивают источники “Ъ”. «Кладбище подтоплено, людей хоронят фактически в воду»,— говорит один из них, отмечая, что необходимо менять весь градостроительный план. В конце мая научный совет РАН «Водные ресурсы суши» подтвердил, что современное экологическое состояние в Балахне «неблагополучное», что должно быть решено «независимо от того, какой гидротехнический проект и в какие сроки будет реализован».

По мнению нескольких собеседников “Ъ”, администрация Балахны хочет в рамках проекта получить дополнительные федеральные средства для решения этих проблем. Однако сам по себе гидроузел на состояние города мало повлияет, считает собеседник “Ъ”, знакомый с деталями проекта,— общая площадь подтопления увеличится лишь на 5%. В проекте уже заложен комплекс компенсационных мер на 3 млрд руб., говорит источник “Ъ”. Там, где влияние оказывается на берег, он укрепляется, но таких мест немного, уточняет он. Научный совет РАН в мае также признал преувеличенными опасения экологов об ухудшении качества питьевой воды, значительном вреде здоровью и среде обитания населения, и нарушении экосистемы «Дубравы у Городца».

На совещаниях в правительстве, по данным “Ъ”, назывались разные цифры, которые области нужны для улучшения ситуации. Так, говорилось, что для улучшения ситуации во всем Балахнинском районе нужно 15 млрд руб., а только в городе — 8 млрд руб. При этом 20 марта на заседании гордумы Нижнего Новгорода экологи говорили о необходимости компенсаций в 330 млрд руб. (см. «Ъ-Приволжье» от 20 марта). Собеседники “Ъ” напоминают, что такие же цифры назывались, когда речь шла о подъеме уровня всего Чебоксарского водохранилища.

Сроки поплыли

Все эти споры почти неминуемо повлияют на сроки постройки гидроузла. В середине июля Виктор Вовк говорил, что Росморречфлот вышел с предложением в правительство о необходимости продлить их, не уточнив, насколько. Как следует из документов, подготовленных к совещанию у Максима Акимова, контракт на строительство гидроузла планируется заключить в августе 2020 года, а на работы потребуется порядка пяти лет. По оценке аналитического центра при правительстве, уже сейчас есть вероятность сдвига проекта на 2025 год.

Более того, на совещании в правительстве Евгений Дитрих предлагал вообще заморозить проект, если область не готова его поддержать. В таком случае 43,5 млрд руб. Минтранс перекинет на другие проекты — уже сейчас министерству нужно найти почти 100 млрд руб. на терминал НОВАТЭКа в Обской губе. Источник “Ъ” в одном из профильных ведомств говорит, что актуальность такой альтернативы сохранилась.

В таком случае судоходные компании продолжат нести убытки. В этом году с третьей декады мая в Городце возникли огромные очереди на шлюзование — в отдельные дни до 70 судов. При прохождении участка Городец—Нижний Новгород судовладельцы вынуждены недогружать флот в среднем на 35%, но даже в этом случае грузовые суда могут пройти только в отдельные дни в течение трех часов, когда осуществляются попуски воды с Рыбинского водохранилища.

Это приводит к значительным простоям и, соответственно, экономическим потерям, и судоходные компании вынуждены максимально сокращать перевозки через данный участок. Кроме того, источники “Ъ” указывают, что решение компаний о строительстве нового флота принималось с расчетом на создание гидроузла. Если проблему не решить, эти планы будут сорваны.

По расчетам Государственного университета морского и речного флота им. Адмирала Макарова, из-за инфраструктурных ограничений грузопоток через Городецкий гидроузел упал по сравнению с 2005 годом вдвое, до 5 млн тонн. При той загрузке, которую обеспечивают сейчас глубины, флот эксплуатировать неэффективно, полагают в университете. По оценке его специалистов, сейчас из всех грузопотоков в 558 млн тонн, тяготеющих к ЕГС европейской части страны, только 4% проходят по внутренним водным путям. Если же решить проблему малых глубин, то на реку может быть переключено около 60 млн тонн грузов, а грузопоток через Городецкий гидроузел в консервативном сценарии к 2030 году может достичь 21,5 млн тонн.

Анастасия Веденеева; Андрей Репин, Роман Кряжев, Нижний Новгород