Отменен аукцион на разработку документации по строительству Нижегородского гидроузла

Открытый аукцион на разработку рабочей документации по строительству первого этапа Нижегородского низконапорного гидроузла отменен, сообщается на портале госзакупок. Причина не уточняется.

Заказчиком выступает ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей». Начальная (максимальная) стоимость работ была установлена в размере 35 млн руб. Конкурс предполагалось провести 10 октября. Ранее самарское ООО «Техтрансстрой» завершило разработку проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Эти данные должны были стать исходными для разработки рабочей документации. Проект по второму этапу строительства плотины также разработало «Техтрансстрой», документы направлены для прохождения экспертизы.

Вместе с тем продолжают приниматься заявки на аукцион по проведению научно-исследовательской работы по строительству нижегородского гидроузла. Подрядчику предстоит проанализировать влияние строительства плотины на работу Ново-Сормовской водопроводной станции, источники питьевой воды, а также предусмотреть возможности реализации альтернативного варианта обеспечения судоходных условий на Волге. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 35,4 млн руб.

Как ранее стало известно, в августе было решено перенаправить 12,6 млрд руб., заложенных в бюджете РФ на проекты по строительству Нижегородского и Багаевского гидроузлов, на ремонт дорог. Однако позже в правительстве РФ рассказали, что деньги позже вернут на реализацию проектов, а от планов по строительству гидроузла никто не отказывался – его надеются успеть построить до 2024 года.

Напомним, низконапорный гидроузел планируется для восстановления судоходства на участке Волги в Нижегородской области. Стоимость проекта оценивается в 43,5 млрд руб. Жители и местные власти выступают против реализации проекта – часть территорий будет затоплена из-за строительства плотины. Экологи насчитали 330 млрд руб. потенциального ущерба окружающей среде, если гидроузел построят, а представители судоходной отрасли говорят о миллиардных убытках из-за обмеления Волги – пока гидроузел не построен.

Подробнее о проектировании низконапорной плотины – в материале “Ъ” «Гидроузел не вяжется».

Анастасия Еремина