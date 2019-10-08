Иностранцы во главе «Спартака»

Первым иностранным наставником в истории «Спартака» стал официально представленный в таком качестве в конце 2003 года (до перехода на нынешнюю систему «осень-весна» это было межсезонье) итальянец Невио Скала, специалист с очень внушительным послужным списком. С «Пармой» он побеждал в Кубке кубков, Кубке UEFA и Суперкубке, с дортмундской «Боруссией» помимо того же Суперкубка взял Межконтинентальный кубок, брал медали итальянского и турецкого (с «Бешикташем») первенств. Перед появлением в «Спартаке» выиграл чемпионат Украины с «Шахтером». В российском футболе у Скалы, однако, не сложилось. «Спартак» при нем играл очень неровно, застрял в середине турнирной таблицы первенства, а из Кубка страны вылетел в 1/16 финала, уступив скромному липецкому «Металлургу». В начале сентября, задолго до окончания сезона, 56-летнего итальянца отправили в отставку.

Сменщиком Невио Скалы стал Александр Старков. Известность 49-летнему тренеру принесла в первую очередь работа со сборной родной Латвии, которую он вывел в финальную часть чемпионата Европы 2004 года (больше таких достижений она не добивалась). В первом полноценном сезоне под руководством Старкова «Спартак» занял второе место — его можно было считать успехом. Однако уже через шесть туров после начала следующего первенства, в апреле 2006 года, Старкова уволили — не столько из-за неблестящих, но и не катастрофических результатов, сколько из-за интервью капитана команды Дмитрия Аленичева «Спорт-экспрессу». В нем он подверг резкой критике методы тренера и его человеческие качества.

В сентябре 2008 года должность главного тренера «Спартака» занял знаменитый датский футболист Микаэль Лаудруп. К своим 44 годам он уже несколько лет тренировал на довольно высоком уровне, выведя, например, испанский «Хетафе» в четвертьфинал Кубка UEFA. В «Спартаке» у Лаудрупа не пошло. Он провалил концовку чемпионата 2008 года, групповой этап Кубка UEFA и старт первенства 2009 года. В четырех турах спартаковцы одержали лишь одну победу, а к этим неудачам добавилось разгромное — 0:3 — поражение в Кубке России от «Динамо». Именно после него Лаудрупа уволили.

В июне 2012 года (после перехода на новую систему «осень-весна» это было межсезонье) «Спартак» подписал контракт с 40-летним испанским тренером Унаи Эмери, который заработал репутацию перспективного специалиста, трижды добыв с «Валенсией» бронзу чемпионата Испании. В московском клубе Эмери продержался лишь полгода — до конца ноября. Отставка состоялась после разгромного, 1:5, поражения от «Динамо» в 17-м туре чемпионата, опустившего команду на седьмое место. До этого «Спартак» с Эмери, после отъезда из России трудившегося и выигрывавшего трофеи в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале», провалился в групповом этапе Лиги чемпионов.

Назначение наставником «Спартака» в августе 2016 года 52-летнего Массимо Карреры воспринималось как чрезвычайно рискованное, вызванное во многом срывом переговоров с более надежными кандидатами. Каррера до него не работал именно главным тренером — он выполнял роль помощника при Антонио Конте в итальянском «Ювентусе», а затем при Дмитрии Аленичеве в московском клубе. Однако именно ему удалось с ходу вернуть «Спартаку» чемпионский титул, который красно-белые не завоевывали 16 лет. Во втором сезоне под началом Карреры команда демонстрировала куда менее стабильную игру. Яркие матчи у нее чередовались с посредственными или провальными, вроде поражения со счетом 0:7 в Лиге чемпионов от «Ливерпуля». Во внутреннем первенстве «Спартак» завоевал бронзу, позволившую попасть в квалификацию Лиги чемпионов. До основного ее турнира спартаковцы не добрались: в отборе их выбил котировавшийся ниже греческий ПАОК. Дела же в следующем чемпионате России обстояли совсем неважно. Карреру (после его ухода обязанности наставника недолго исполнял испанец Рауль Рианчо) уволили в октябре 2018 года после поражения в 11-м туре от находившегося среди аутсайдеров «Арсенала» и на фоне сообщений о сложной обстановке внутри команды. «Спартак» в этот момент шел седьмым.