«Спартак» назначил Тедеско главным тренером

Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о назначении 34-летнего немца итальянского происхождения Доменико Тедеско главным тренером. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор клуба Томас Цорн.

Срок контракта — до 31 мая 2021 года. По информации СМИ, зарплата тренера с учетом бонусов за достижения может достигать €2 млн в год.

Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.

Доменико Тедеско получил известность на своем последнем месте работы — в одном из наиболее титулованных немецких клубов, «Шальке». Команда завоевала серебро чемпионата Германии-2017/18.

Сегодня днем он уже был представлен игрокам «Спартака» и провел первую тренировку в качестве главного тренера команды.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Доменико Тедеско приступает к работе».