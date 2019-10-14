ФАС получила новое ходатайство «Яндекс.Такси» по сделке с «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила новое ходатайство к «Яндекс.Такси» о приобретении активов ГК «Везет», рассказали журналистам в пресс-службе ведомства. 11 октября компания отозвала предыдущее ходатайство и подала новое, объяснив это изменением структуры сделки: в нее был внесен, в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везет Добро».

«Ходатайство по сделке "Яндекс.Такси" и "Везет" поступило и будет рассмотрено в установленные законом сроки, в течение месяца с правом продления на два»,— сообщили в ФАС (цитата по «РИА Новости»).

О планах купить активы группы компаний «Везет», в том числе программное обеспечение, call-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля. Планировалось, что акционеры «Везет» получат до 3,6% в «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI. По итогам сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам. Против сделки выступали несколько участников рынка, в том числе агрегатор Gett.

Подробности — в публикации “Ъ” «К "Яндекс.Такси" вызвали инспектора».