К «Яндекс.Такси» вызвали инспектора

Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). По мнению Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.Такси» на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. В «Яндекс.Такси» настаивают, что поглощение активов «Везет» не ограничит конкуренцию.

Gett направил в ФАС обращение по поводу сделки по покупке «Яндекс.Такси» (СП «Яндекса» и Uber) активов группы «Везет» (копия есть у “Ъ”). В письме Gett приводит аргументы против разрешения такой сделки. «Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих»,— подтвердил “Ъ” гендиректор Gett Максим Жаворонков.

В ФАС подтвердили получение позиции Gett и обещают изучить ее. ФАС уже разместила информацию о продлении срока рассмотрения сделки, «все лица вправе представить позицию о предполагаемом влиянии сделки на конкуренцию», сообщил заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

О сделке «Яндекс.Такси» было объявлено 15 июля. В ее ходе акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI.

По итогам сделки 56,2% акций компании будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам.

По оценке Discovery Group Research, в первом полугодии 2019 года доля «Яндекс.Такси» среди всех агрегаторов такси в России составляла 46,7%, «Везет» — 24,1%, Gett — 9,7%.

Сделку «Яндекс.Такси» с активами «Везет» стоит оценивать исходя из того, что компании осуществляют деятельность на отдельном рынке цифровых агрегаторов такси, который отличается «от иных способов организации поездок легкового такси», уверены в Gett. На этом рынке «Яндекс.Такси» на федеральном уровне занимает около 50%, а «Везет» — около 20%, считает компания. Кроме того, Gett указывает на ряд предпосылок, которые будут способствовать усилению монопольного положения «Яндекс.Такси»: сетевые эффекты, благодаря которым с ростом числа водителей будет расти число пассажиров и наоборот; возможности субсидирования компании за счет других бизнесов «Яндекса»; эксклюзивное владение правами на «одни из лучших геолокационных и картографических сервисов».

Сделка приведет к сокращению долей альтернативных агрегаторов и созданию барьеров для входа компаний, настаивают в Gett.

Там предупреждают, что монопольное положение «Яндекс.Такси» приведет к росту стоимости поездок, снижению заработка водителей, увеличению их рабочего дня и, как следствие, снижению безопасности перевозок. После одобрения со стороны ФАС никакие предписания службы уже не смогут нивелировать монопольное положение «Яндекс.Такси», уверены в Gett.

«Сделка не ограничивает конкуренцию и не создает барьеры для работы на рынке»,— возражают в пресс-службе «Яндекс.Такси». Компания предоставляет ФАС «все необходимые материалы для обоснования своей позиции», заверили в ней. Цель сделки — ускорить развитие такси в регионах, улучшить безопасность поездок, а также расширить поддержку региональных таксопарков и водителей, настаивают в «Яндекс.Такси».

Никто сейчас не знает, как правильно измерять сетевые эффекты и доли игроков, поэтому пока так и не был принят посвященный этому пятый антимонопольный пакет, говорит главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Пока же на аргументы, которые содержат в себе безапелляционные утверждения, стоит смотреть очень скептически, считает он, отмечая, что по сравнению с американским рынком агрегаторов такси в России «чрезвычайно активная конкуренция, но консолидация неизбежна».

Рынок агрегаторов такси в России, уникальный по уровню конкуренции, не стоит отдавать одному игроку, считает директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Он указывает, что в Китае сервис Didi получил монопольное положение, после чего сильно ухудшилось качество услуг и цены выросли, а антимонопольная комиссия Сингапура, одобрившая слияние местного Grab и Uber, позднее признала, что пожалела о таком решении.

Дмитрий Шестоперов