«Яндекс.Такси» отозвала ходатайство по сделке с группой «Везет» и подала новое

Компания «Яндекс.Такси» отозвала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о приобретении активов ГК «Везет». «Решение ФАС России не было принято в связи с тем, что компания "Яндекс" отозвала свое ходатайство»,— говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе «Яндекса.Такси» пояснили, что отозвали ходатайство 10 октября и подали новое. «Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК "Везет", в частности, сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро"»,— заявили в компании. В ФАС сообщили, что в профильное управление ведомства новое ходатайство пока не поступало. Ранее 11 октября «Яндекс.Такси» и ФАС не смогли оперативно ответить на вопрос “Ъ” о том, отозвано ли ходатайство компании.

О планах купить активы группы компаний «Везет», в том числе программное обеспечение, call-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля. Планировалось, что акционеры «Везет» получат до 3,6% в «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI. По итогам сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам. Против сделки выступал ряд участников рынка, включая агрегатор Gett, писал “Ъ” 11 сентября.

11 октября котировки «Яндекса» рухнули на Московской бирже. По состоянию на 17:11 по Москве, падение составило почти 14,8%. Стоимость бумаг компании также снизилась более чем на 15% на торгах в Нью-Йорке на бирже NASDAQ.

Дмитрий Шестоперов