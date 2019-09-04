Аэропорты посадили на кредиты

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, на 100% принадлежит ВЭБ.РФ) выдаст кредиты на расширение аэровокзальной инфраструктуры аэропортов Якутска и Благовещенска. Первый проект оценивается в 1,4 млрд руб., второй — в 3 млрд руб., кредиты ФРДВ могут покрыть до половины затрат. Эксперты считают проект в Якутске перспективным, а расширение терминала в Благовещенске рискует не состояться из-за небольшого пассажиропотока.

ФРДВ выдаст льготные кредиты на строительство новых международных терминалов аэропортов Якутска и Благовещенска, рассказали “Ъ” в фонде. Соглашения с правительствами регионов будут подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). ФРДВ может предоставить заем под 5% годовых, что снизит стоимость заемного финансирования. Терминал в Якутске оценивается в 1,4 млрд руб., в Благовещенске — в 3 млрд руб. В ФРДВ не раскрыли размер кредитов на аэропорты, отметив, что могут вкладывать в проекты до половины заемных средств, оставшуюся часть могут вложить ВЭБ.РФ или частные инвесторы.

Так, на строительство нового терминала для внутренних линий Хабаровского аэропорта (его введут 4 сентября) ФРДВ выделил около 2 млрд руб., еще 1,9 млрд руб. направил ВЭБ.РФ, оставшийся 1 млрд руб. вложил собственник аэропорта.

Аэропорт Якутска в 2018 году обслужил 908,4 тыс. пассажиров, превысив показатели 2017 года на 0,8%. Управляющая компания АО «Аэропорт Якутск» на 100% принадлежит министерству имущества республики. Пассажиропоток аэропорта Благовещенска за 2018 год составил 419 тыс. человек, превысив показатель 2017 года на 5,1%. Правительство Амурской области собирается отдать его в концессию, управляющая компания будет определена до конца 2019 года. Интерес к аэропорту проявлял «Новапорт» Романа Троценко.

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, ФРДВ также примет участие в финансировании реконструкции аэропорта Нового Уренгоя.

Информацию подтвердили в ВЭБ.РФ, в концессионере аэропорта — «Аэропортах регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) — не стали это комментировать. Первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский рассказал, что соглашение с подрядчиком строительства «Уренгойаэроинвестом» и Газпромбанком, осуществляющим финансирование проекта с 2018 года, также будет подписано на ВЭФ. Реконструкция аэропорта, по его словам, обойдется в 10 млрд руб. Заемные средства будут предоставлены на строительство пассажирского терминала внутренних линий площадью 18 тыс. кв. м, работы завершатся к концу 2021 года. Реконструкция аэродромной инфраструктуры уже идет, строительство терминала еще не началось.

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко считает проект строительства терминала в аэропорту Якутска более перспективным, чем аналогичный проект в аэропорту Благовещенска. «В Благовещенске есть очевидная потребность в новой инфраструктуре, особенно на международных рейсах, но сдать его в концессию будет непросто из-за небольшого пассажиропотока»,— говорит он. Эксперт обращает внимание, что инвесторы также должны учитывать риски срыва сроков строительства новой ВПП, «она позволит принимать более крупные широкофюзеляжные самолеты, но даже конкурс по ее реконструкции Росавиации удалось провести с лишь шестого раза».

Герман Костринский