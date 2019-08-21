Warner Bros. подтвердила съемки «Матрицы-4» с Киану Ривзом

Американская кинокомпания Warner Bros. подтвердила создание продолжения культового фильма «Матрица», сообщил портал Variety. Режиссером и сценаристом «Матрицы-4» станет Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити.

«Многие идеи, которые я и Лилли (сестра и соавтор Ланы Вачовски.— “Ъ”) сформулировали около 20 лет назад, относительно нашей реальности сейчас даже еще более актуальны. Я очень счастлива вернуть главных героев обратно на экран и благодарна за шанс вновь поработать с моими талантливыми друзьями»,— прокомментировала решение о создании нового фильма режиссер. Помимо госпожи Вачовски, над сценарием также будут работать Александр Хемон («Проект “Лазарь”») и Дэвид Митчелл («Облачный атлас»).

По информации источников издания, съемки картины намечены на середину 2020 год. Детали сценария остаются пока не известны.

Три предыдущих фильма — «Матрица», «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция» — собрали в мировом прокате около $1,6 млрд и получили сразу несколько премий «Оскар».

О том, как культовое кино изменило нашу жизнь, в материале “Ъ” «“Фильму Матрица” 20 лет».