Формула Кино в Краснодаре покажет «Матрицу»

Ровно 20 лет спустя со дня российской премьеры легендарная «Матрица» вновь выйдет в прокат – в современном цифровом формате. Премьерный показ оригинальной версии фильма с субтитрами в городе Краснодар состоится 12 октября в 17:00 в кинотеатре «Формула Кино OZ» в ТЦ «Oz-молл».

Гостям премьеры картину представит журналист и писатель, основатель проекта StrangeFilm.org и автор книги «Кинопоход: Краснодар» Алексей Двоеглазов. который проведет увлекательную дискуссию со зрителями по окончании показа.

«Матрица» — это настоящая революция в жанре научно-фантастического экшена и самый знаменитый фильм в стилистике киберпанк. Внедренные в фильме технологии были отмечены четырьмя статуэтками «Оскар». Грандиозный успех фильма подтверждают кассовые сборы, превысившие бюджет фильма более чем в 7 раз (460 миллионов долларов). Юбилейный релиз на территории России стал возможен благодаря сотрудничеству российской кинокомпании «Маурис Филм» и мэйджора Warner Bros.

Фильм стал прорывом в мировом кинематографе. Гениальная работа самого неординарного режиссерского дуэта современности, который за прошедшие 20 лет прошел трансформацию из братьев в сестёр Вачовски, открыла новые горизонты для зрителей и установила высочайшую планку для кинематографистов.

Картина положила начало трилогии фильмов, создав целый культ, состоящий из комиксов, компьютерных игр и аниме. В фильме содержится целый ряд философских и художественных отсылок, которые обсуждаются фанатами и сегодня — обсуждению её аллегорического смысла посвящено множество статьей.

Современный цифровой формат позволит зрителям полностью погрузиться в новую реальность, усиливая впечатляющий визуальный стиль. Это мир будущего, в котором окружающая реальность, воссоздана разумными машинами, чтобы подчинить человечество и использовать энергию людей в качестве источника энергии. Киану Ривз исполняет роль Томаса Андерсона, днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по кличке Нео. Словно спящего принца, ждущего своего часа, его выдергивают из условной действительности, чтобы открыть глаза. Узнав правду, Нео оказывается втянут в повстанческую борьбу против машин, в которую также вовлечены другие люди, освободившиеся из «мира снов» и выбравшиеся в реальность.

Билеты на премьерный показ доступны на сайте Объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино»): https://kinoteatr.ru/film/matrica-originalnaya-versiya-s-subtitrami/krasnodar/