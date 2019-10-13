Путин: Россия ввела войска в Сирию, чтобы не допустить террористов к своим границам

Президент России Владимир Путин объяснил, что Россия не могла допустить притока боевиков к своим границам, в частности в страны бывшего Советского союза, и поэтому ввела войска в Сирию. Такое заявление господин Путин сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

«Мы не могли позволить, чтобы потом оттуда хлынул поток боевиков в страны бывшего Советского Союза, с которыми у нас прозрачные границы и нет визового режима; мы не могли позволить, чтобы оттуда инфильтрация началась боевиков на российскую территорию. Это мы уже хорошо проходили и знаем, к чему это может привести, по не таким уж давним событиям на Северном Кавказе России»,— сказал президент (цитата по RT).

По его словам, Россия поддерживала легитимное правительство в Сирии, и это не значит, что у действующего руководства страны нет никакой ответственности за произошедшее.

«Но это совсем не значит, что мы должны были позволить террористическим организациям захватить территорию Сирии и устроить там квазигосударственное террористическое образование»,— сказал господин Путин.

Российский президент говоря о Сирии добавил, что рассчитывает на начало работы Конституционного комитета в ближайшие дни. По его мнению, процесс политического урегулирования будет сложным, но он возможен.

«И знаете, что меня заставляет думать в позитивном ключе? То, что на сегодняшний день многие возвращаются к своим родным очагам. Речь идет о тысячах людей»,— сказал президент.

Также в этом интервью телеканалам Владимир Путин заявил, что Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия. По его словам, Россия готова вывести войска из Сирии, если легитимное руководство государства скажет, что не нуждается в них.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала в Сирии военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. В ходе операции Анкара нейтрализовала уже более 400 боевиков. Однако также и курды, и турки сообщают о жертвах среди мирных жителей.

Подробности турецкой операции — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».