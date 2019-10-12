США не будут распространять торговую сделку с Китаем на Huawei

Торговое соглашение между КНР и США не затронет китайскую телекоммуникационную корпорацию Huawei. В мае Вашингтон ввел против компании санкции. По мнению американских властей, Huawei угрожает информационным технологиям страны.

11 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Пекин достигли «значительной первой фазы» торговой сделки. Соглашение, однако, не коснется Huawei, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. «В этой сделке мы не затрагиваем конкретно Huawei, это не являются частью соглашения. Это отдельный процесс»,— пояснил дипломат, слова которого приводит The New York Times (NYT).

Торговый представитель США добавил, что сделка потребует от Китая внести «структурные изменения» в процесс проверки импорта продовольствия, а также утвердить новые генетически модифицированные продукты. Эти меры, как рассчитывает Вашингтон, помогут увеличить поток сельскохозяйственной продукции США. «Американским фермерам будет намного проще отправлять товары в Китай. И мы внесли некоторые изменения с нашей стороны, которые помогут китайцам»,— добавил он.

Ранее источники NYT сообщали, что некоторые компании США смогут получить лицензии на поставку китайской Huawei «нечувствительных товаров», которые не смогут повлиять на национальную безопасность. По данным Bloomberg, в рамках торгового соглашения Китай согласится на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США готовы снизить некоторые тарифы.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин 5% введут 15 декабря.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».

Как американцы ищут альтернативу Huawei, читайте в публикации “Ъ”.