Трамп заявил о достижении значительной сделки в торговле с Китаем

Соединенные Штаты и Китай достигли «значительной первой фазы» торговой сделки, сообщило Reuters со ссылкой на президента США Дональда Трампа. Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил журналистам, что повышения пошлин на 15% на следующей неделе «действительно не будет».

По словам господина Трампа, выступавшего перед журналистами после переговоров с вице-премьером Китая Лю Хэ, для заключения торговой сделки понадобится до пяти недель. Он не исключил, что сделка будет подписана в Чили. «Мы пришли к договоренностям, вполне годным для того, чтобы быть подписанными. Может, это займет три недели, четыре недели, пять недель. Как вы знаете, мы все соберемся в Чили на большом саммите. Может, это будет там»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). Президент отметил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на $40-50 млрд.

Господин Мнучин заявил, что США также оценят возможность исключить Китай из списка валютных манипуляторов. «У нас были два дня продуктивных обсуждений»,— сообщил он журналистам на пресс-брифинге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что США и Китай достигли частичного соглашения, которое может положить начало для заключения перемирия в торговой войне. В рамках соглашения Китай согласится на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США готовы снизить некоторые тарифы. Договор является предварительным и может быть изменен.

Напомним, сегодня, 11 октября, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме вице-премьера госсовета КНР Лю Хэ. С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составили 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин 5% введут 15 декабря.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран — в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».