СМИ: некоторые компании США получат лицензии на сотрудничество с Huawei

Некоторые компании США смогут получить лицензии на поставку китайской Huawei «нечувствительных товаров», которые не смогут повлиять на национальную безопасность, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, президент Дональд Трамп на прошлой неделе дал зеленый свет утверждению документов.

Газета пишет, что эти действия направлены на снижение напряженности между двумя странами в преддверии торговых переговоров. Издание утверждает, что некоторые компании продолжали поставлять товары Huawei несмотря на запрет.

Из-за санкций США против Huawei сотрудничество с ней прекратили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и другие американские производители микрочипов и программного обеспечения, а также японские операторы мобильной связи и компания Panasonic.

Американские компании пытаются найти альтернативу продукции китайской фирмы. По данным британских и китайских СМИ, в качестве замены рассматриваются Nokia, Ericsson, Oracle и Cisco.

Подробнее — в материале “Ъ” «Американцы ищут альтернативу Huawei».

О том, как Дональд Трамп вводил санкции против китайской фирмы,— в публикации “Ъ” «От ЧП чипы не едут».