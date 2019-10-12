СМИ: Джонсон попросит парламент Великобритании поддержать любую заключенную с ЕС сделку по «Брексит»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит парламенту страны в течение 24 часов после европейского саммита поддержать любую сделку по «Брексит», которую удастся заключить с Евросоюзом, сообщила газета The Times. Саммит пройдет 17-18 октября.

Господин Джонсон, по данным газеты, озвучит свое предложение на сегодняшнем заседании. Отмечается, что парламент будет заседать в работу в субботу впервые за почти 40 лет.

Накануне, по информации Sky News, Великобритания предложила ЕС заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, благодаря чему королевство сможет выйти из состава ЕС в намеченный срок, 31 октября. Такое соглашение обнулило бы все тарифы между Великобританией и странами ЕС. Однако оно не устранило бы необходимости таможенных проверок, что является камнем преткновения на переговорах, отмечает телеканал.

Напомним, в начале октября координационная группа Европарламента отказалась принять условия соглашения, предлагаемые правительством господина Джонсона. Европейские власти, в частности, не устроил механизм бэкстопа в отношении Северной Ирландии. Он предусматривает, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС Северная Ирландия в некоторых аспектах останется частью единого рынка, а Британия на неопределенный срок останется в едином таможенном пространстве ЕС.

Подробнее о ситуации с «Брекситом» — в материале “Ъ” «Долгие британские проводы».