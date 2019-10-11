СМИ: Лондон предложил ЕС заключить ограниченное соглашение о свободной торговле

Великобритания предложила Евросоюзу заключить ограниченное соглашение о свободной торговле, благодаря чему королевство сможет выйти из состава ЕС в намеченный срок, 31 октября, сообщает Sky News со ссылкой на источники. Такое соглашение обнулило бы все тарифы между Великобританией и странами ЕС. Однако оно не устранило бы необходимости таможенных проверок, что является камнем преткновения на переговорах, отмечает телеканал.

По словам его источников, в Брюсселе воодушевлены итогами прошедшей накануне, 10 октября, встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона с ирландским коллегой Лео Варадкаром. Если премьер-министр Ирландии поддержит предлагаемую Великобританией сделку об условиях «Брексита», то с ним могут согласиться и лидеры стран ЕС, добавляет Sky News.

В начале октября координационная группа Европарламента отказалась принять условия соглашения, предлагаемые правительством господина Джонсона. Европейские власти, в частности, не устроил механизм бэкстопа в отношении Северной Ирландии. Он предусматривает, что после выхода Соединенного Королевства из ЕС Северная Ирландия в некоторых аспектах останется частью единого рынка, а Британия на неопределенный срок останется в едином таможенном пространстве ЕС.

Подробнее о ситуации с «Брекситом» — в материале “Ъ” «Долгие британские проводы».