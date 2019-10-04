Европарламент не примет предлагаемые Джонсоном условия соглашения по «Брекситу»

Координационная группа Европарламента заявила, что не принимает условия соглашения, предлагаемые правительством Бориса Джонсона по грядущему выходу Великобритании из состава ЕС. «Координационная группа не считает, что предложения, которые делает британское правительство в последний момент, 2 октября, в нынешнем виде могут служить основной для будущего соглашения»,— говорится в заявлении Европарламента.

Европейские власти, в частности, не устроил механизм бэкстопа в отношении Северной Ирландии, предлагаемый Борисом Джонсоном. Он предусматривает, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Северная Ирландия в некоторых аспектах останется частью единого рынка, а Британия на неопределенный срок останется в едином таможенном пространстве ЕС.

Впрочем, как сообщает Bloomberg, у Бориса Джонсона уже заготовлен запасной план на случай отказа европейских властей. По словам источников агентства, он намерен предложить руководству ЕС строго ограничить по времени действие бэкстопа.

Кирилл Сарханянц