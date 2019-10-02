Долгие британские проводы

Выступая во вторник в Манчестере на партийной конференции консерваторов, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал содержание сделки по «Брекситу», которую он направил для согласования Европейскому союзу. По его мнению, соглашение положит конец распрям и приведет к долгожданному и взаимоприемлемому «разводу» ЕС и Великобритании. Его критики, однако, не столь оптимистичны.

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Главным событием последнего дня партийной конференции стала речь премьер-министра Бориса Джонсона, которую, как утверждает его окружение, «талантливый колумнист и бывший журналист готовил лично». Он начал с благодарностей в адрес своей предшественницы Терезы Мэй, продолжил словами о том, как он воодушевлен, видя «больницы, получающие финансирование», «полицейские академии с мужчинами- и женщинами-идеалистами» и «шотландские верфи, строящие отличные современные фрегаты», а затем перешел к главной теме — «Брекситу».

«Все, что хотят люди, что хотят сторонники выхода из ЕС, что хотят сторонники сохранения членства в ЕС, что хочет весь мир,— это спокойно и разумно разобраться с этим всем и идти дальше. Именно поэтому мы выходим из ЕС 31 октября, что бы ни случилось. Участники конференции, давайте завершим ''Брексит''!» — обратился премьер к собравшимся.

И обнародовал свой план, призванный разрешить одно из важнейших противоречий между Лондоном и Брюсселем,— механизм бэкстоп в отношении Северной Ирландии, с которым не согласны наиболее радикальные сторонники «Брексита» в Великобритании в целом и юнионисты в Северной Ирландии в частности.

Исходя из положений этого механизма, предложенного ЕС, после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза Северная Ирландия в некоторых аспектах останется частью единого рынка, а Британия на неопределенный срок останется в едином таможенном пространстве ЕС.

С точки зрения авторов инициативы, это позволит избежать появления таможенных постов на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландия и сохранит мир, достигнутый Белфастским соглашением в конце 90-х: тогда договор между Лондоном, Дублином и североирландскими партиями положил конец так называемой смуте, внутреннему этнополитическому конфликту в Северной Ирландии.

С точки зрения сторонников «Брексита» и британского суверенитета, бэкстоп лишает их права на управление своей страной, финансовой и торговой независимости.

Обычно товары, перемещающиеся через границу, проходят два типа проверок: таможенную (допустимость ввоза, уплата пошлин) и регуляторную (соответствие ветеринарным и иным нормам). Оригинальная технология бэкстопа предполагала наличие и таможенной, и регуляторной границ между Северной Ирландией и остальными частями Соединенного Королевства.

В соответствии с новым планом Бориса Джонсона, названным «Две границы на четыре года», Соединенное Королевство выйдет из ЕС 31 октября 2019 года, однако до 31 декабря 2020 года будет объявлен переходный период. То есть 1 января 2021 года Великобритания выйдет из всех институтов и структур ЕС, в том числе из единого таможенного пространства. Северная Ирландия, в свою очередь, также покинет единое таможенное пространство Евросоюза, однако сохранит единую регуляторную базу и свободу передвижения людей на всем острове до 2025 года. Это значит, что вместо одной границы появятся две. Между Северной Ирландией и остальными частями Великобритании будет граница регуляторная, но не будет таможенной. А между Северной Ирландией и Республикой Ирландия будет таможенная, но не будет регуляторной.

Помимо прочего это значит, что все товары, ввозимые на территорию Северной Ирландии — даже с территории Шотландии, Англии и Уэльса,— должны будут проверяться на соответствие общеевропейским нормам.

Этот пункт особенно примечателен — раньше против такого механизма решительно выступала североирландская Демократическая юнионистская партия, исповедующая лоялизм в отношении Лондона. Борис Джонсон, по сведениям газеты Guardian, сумел заключить с ними соглашение и договорился об этой уступке.

Лидер британского кабинета отдельно остановился на этом моменте: «Я очень надеюсь, что наши друзья поймут это и тоже пойдут на компромиссы. Потому что если мы не заключим соглашения по этому — в общем техническому — вопросу о сути будущих таможенных пунктов, в то время как соответствующие технологии постоянно развиваются, то не сомневайтесь: альтернатива этому — отсутствие всякой сделки». Заканчивая тему «Брексита», господин Джонсон громогласно изрек под аплодисменты публики: «Это не тот выход, которого мы хотим. Это не тот выход, которого мы хотим достичь. Но поверьте мне, участники конференции, это тот выход, к которому мы готовы».

С точки зрения юнионистов, к 2025 году парламентарии Белфаста и Дублина смогут совместно договариваться об общем будущем острова и его регулятивных нормах. Борис Джонсон полагает, что план хорош: если регуляторные нормы Северной Ирландии и Республики Ирландия будут едиными, то досмотра товаров на границе между ними не будет, несмотря на наличие таможенной границы и пунктов такого досмотра.

То есть на всем острове будут действовать единые продовольственные и ветеринарные стандарты, а также стандарты в отношении промышленных товаров. Но таможенная граница останется: Лондон и Брюссель смогут контролировать, какие товары перемещаются через границу и уплачиваются ли таможенные пошлины.

Теперь Европейский союз должен будет дать свой ответ: 17 октября пройдет саммит ЕС, на котором могут рассмотреть предложения британского премьера. Обычно документы к заседаниям обсуждаются государствами-членами за неделю до саммита.

План Бориса Джонсона, однако, вряд ли найдет понимание у Брюсселя и северных ирландцев, которые против любых пограничных постов. По словам лидера ирландской Социал-демократической и лейбористской партии Колума Иствуда, он задушит экономику Северной Ирландии. Господин Иствуд призвал британские партии объединиться и сместить Бориса Джонсона со своего поста. «Очевидно, что он чувствует себя крестным отцом ''Брексита'' и делает ЕС предложение, от которого тот может только отказаться. Британское правительство движется к ''Брекситу'' без сделки 31 октября. Его надо остановить»,— заявил Колум Иствуд.

Лидер североирландской партии «Альянс» Наоми Лонг назвала предложение премьер-министра «актом злой воли»: «Не думаю, что это серьезные предложения, не думаю, что их цель — найти решение. Я считаю, что их цель — поставить галочку в графе ''предложить решение''». Представители Еврокомиссии, в свою очередь, пообещали «объективно рассмотреть» предложения господина Джонсона.

Вадим Гурвич