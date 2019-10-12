Турция объяснила причины обстрела территорий рядом с постом США в Сирии

Министерство обороны Турции отрицает информацию о намеренном обстреле наблюдательного пункта США в районе Кобани на востоке Сирии. Отмечается, что целью обстрела позиций рядом с американским постом были боевики, ранее атаковавшую погранзаставу Турции.

«Не может быть и речи об обстреле наблюдательного пункта США. Перед ответным огнем были приняты все необходимые меры для того, чтобы американской базе не был нанесен ущерб»,— говорится в сообщении турецкого военного ведомства (цитата по Anadolu). Минобороны добавило, что прекратило огонь после получения уведомления от американской стороны.

Пентагон позже сообщил, что военные США в результате инцидента не пострадали. «Войска США в районе Кобани попали под артиллерийский обстрел с турецких позиций»,— отмечено в сообщении ведомства.

Позже агентство АР со ссылкой источники сообщило, «небольшое количество» военных ушли с наблюдательного поста, подвергшегося обстрелу Турцией. Инцидент, по их словам, не повлиял на работу основной базы в этом районе. Собеседники агентства выразили надежду, что эвакуация будет временной.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. Турция называет их террористическими.

На следующий день после начала операции Анкара заявила о ликвидации 270 террористов — бойцов курдских формирований. От ракетных и минометных обстрелов пострадало не менее пяти турецких городов вдоль линии фронта. Минобороны Турции сообщило об гибели одного турецкого военного.

О жертвах среди мирных жителей приграничных территории — в материале “Ъ” «Источник мира топит обе стороны».