Число ликвидированных Турцией боевиков в Сирии превысило 220 человек

В рамках военной операции «Источник мира» на севере Сирии Турция уничтожила уже 228 бойцов курдских формирований, сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое Минобороны. Операция началась в среду, 9 октября. Анкара считает курдов террористами. Те утверждают, что в ходе авиаударов Турции гибнут мирные граждане.

За прошедшие сутки были ликвидированы девять боевиков, рассказали в Минобороны Турции. По данным ведомства, турецкие военные сумели освободить от террористов 11 деревень в поселении Эт-Телль-эль-Абьяд и городе Рас-эль-Айн.

МИД Турции ранее заявил, что причиной военной операции в Сирии стали поставки Вашингтоном оружия сирийским курдам. Анкара хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».