Минфин: налоговые льготы нефтяникам за восемь лет выросли в четыре раза

Более чем в четыре раза выросли налоговые льготы для нефтегазовых компаний за последние восемь лет, заявил директор департамента бюджетной политики и стратегического планирования Министерства финансов России Владимир Цибанов на «нулевых чтениях» по проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Согласно проекту, в 2020 году доходы бюджета РФ составят 20,4 трлн руб. (18,1% ВВП). В 2021 году прогнозируется снижение до 17,7% ВВП, в 2022 году — до 17,2%.

«Это связано в первую очередь со снижением нефтегазовых доходов, что обусловлено умеренным снижением цены на нефть, которая заложена в прогнозе, и автоматическим расширением объема налоговых льгот нефтегазовому сектору»,— цитирует господина Цибанова РБК.

По его словам, если налоговые льготы в нефтедобыче в 2011 году составляли порядка 375 млрд руб., то в 2019 году этот объем может достигнуть 1,6 трлн руб. При этом большинство льгот предоставляется автоматически. «Это связано с выработанностью месторождений. Льготы стимулируют сохранение добычи на более или менее стабильном уровне»,— сказал господин Цибанов.

В начале октября председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что предоставляемые нефтяникам льготы не дают сопоставимого роста инвестиций. По мнению госпожи Матвиенко, льготы должны применяться только в том случае, если они дают «реальную отдачу».

В сентябре Государственная дума одобрила законопроект, позволяющий «Газпром нефти» и «Роснефти» не платить экспортную пошлину на нефть по восьми месторождениям. Компании в сумме сэкономят от 1,5 млрд руб. до 2 млрд руб. ежемесячно. В Минфине считают, что законопроект «не предполагает никаких преференций» компаниям.

О том, как за льготы для Приобского месторождения заплатит вся отрасль,— в материале “Ъ” «Нефть оказалась в сложном обложении».