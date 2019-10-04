Матвиенко недовольна отдачей от получивших льготы нефтяников

Несмотря на почти двукратное увеличение за последние пять лет налоговых льгот, предоставляемых нефтяным компаниям, в России не наблюдается «ни прироста инвестиций, ни снижения зависимости отрасли от поставок импортного оборудования», заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на слушаниях в верхней палате парламента.

По ее словам, льготы должны применяться только в том случае, если они дают «реальную отдачу». «Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы — это инвестиции со стороны государства, а не преференции для "избранных", что часто происходит на практике»,— считает спикер Совета федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Матвиенко попросила первого вице-премьера—министра финансов Антона Силуанова, присутствовавшего на слушаниях, обратить внимание на повышение эффективности использования бюджетных средств государственными корпорациями. «Значительные объемы предоставленных им (госкорпорациям.— “Ъ”) денег оседают на депозитах в кредитных организациях. На 1 июля общий объем временно свободных средств госкорпораций составил порядка 180 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее»,— добавила Валентина Матвиенко.

Напомним, месяцем ранее Госдума одобрила законопроект, позволяющий «Газпром нефти» и «Роснефти» не платить экспортную пошлину на нефть по восьми месторождениям. Компании в сумме сэкономят от 1,5 млрд до 2 млрд руб. ежемесячно. В Минфине считают, что законопроект «не предполагает никаких преференций» компаниям.

О том, как за льготы для Приобского месторождения заплатит вся отрасль,— в материале “Ъ” «Нефть оказалась в сложном обложении».