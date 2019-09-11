Госдума одобрила в первом чтении законопроект о льготах «Роснефти» и «Газпром нефти»

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, который позволит «Газпром нефти» и «Роснефти» не платить экспортную пошлину на нефть по восьми месторождениям. Компании в сумме сэкономят от 1,5 млрд до 2 млрд руб. ежемесячно.

«Роснефть» и «Газпром нефть» получат льготы в рамках применения налога на дополнительный доход (НДД), применяемого с начала года. Он освобождает от экспортных пошлин нефти, добытой на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе их разработки.

В Минфине считают, что законопроект «не предполагает никаких преференций» компаниям. «Схема хозяйственной деятельности при разработке отдельных месторождений углеводородного сырья, попавшего под НДД, оказалась несколько иная, что заставляет нефтекомпании сейчас два раза уплачивать экспортную пошлину. Один раз в составе НДПИ/НДД, второй раз в виде экспортной пошлины, поскольку они не попали под освобождение. Чтобы это исключить, правительство предлагает, чтобы они платили не два раза, что никто не предполагал, а один раз»,— объяснил замминистра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»)

Напомним, по данным “Ъ”, президент России Владимир Путин одобрил идею предоставить нефтяным компаниям налоговый вычет с НДПИ для Приобского месторождения. По этой инициативе «Роснефть» рассчитывает на 46 млрд руб. в год, а «Газпром нефть» — на 13,5 млрд руб. В Минфине выступают против этой идеи так как она может привести к выпадению доходов бюджета на 600 млрд руб.

Подробнее о предполагаемых льготах для нефтяных компаний — в публикации “Ъ” «Бюджет поставлен перед трудным выбуром».

О том, чем такие преференции могут обернутся для отрасли,— в материале “Ъ” «Нефть оказалась в сложном обложении».