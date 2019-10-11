Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе. По его мнению, для достижения договоренностей о разводе сил нужна политическая воля.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины.— “Ъ”) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит»,— сказал господин Путин на заседании Совета глав государств СНГ (цитата по ТАСС).

Для возобновления переговоров по вопросу Донбасса необходимо разведение войск на его территории. В октябре предпринималось несколько попыток, но достичь разведения сил не удалось. Новые даты контрактная группа может согласовать 15 октября в Минске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Вчера, 10 октября, господин Зеленский тоже комментировал срывы договоренностей. «Пока туда (на линию разграничения.— “Ъ”) будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения, и будут случайно постреливать — разведения не будет. Не будет разведения — не будет ''нормандского формата'', вот и все», — сказал президент Украины на пресс-марафоне.

Подробнее о позиции господина Зеленского по поводу Донбасса — в материале “Ъ” «"Я хочу прекратить войну. Я думаю, что это моя миссия"».

О причинах срыва разведения войск — в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».