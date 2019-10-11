Большинство россиян старше 30 лет страдают от лишнего веса и ожирения

Избыточный вес или ожирение есть у большинства россиян в возрасте от 30 лет, сообщили в Роспотребнадзоре. В службе напоминают, что ожирение и связанные с ним заболевания могут сократить жизнь человека на срок от 3 до 15 лет. В большинстве развитых стран Европы ожирением страдают от 15% до 25% взрослого населения.

«Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет»,— говорится в сообщении службы.

В Роспотребнадзоре уверены, что резкий рост числа страдающих ожирением не связан с покупательной способностью россиян, а напрямую зависит от культуры питания. По оценкам службы, с 2012 года число страдающих ожирением в России увеличилось в 2,3 раза.

В начале октября Всемирная организация по борьбе с ожирением предупредила, что к 2030 году в мире более 250 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет будут страдать ожирением. По оценкам Минздрава России, Ульяновская, Орловская и Рязанская области стали регионами, в которых больше всего детей до 14 лет страдают от ожирения.

Чем обусловлено появление лишнего веса — в материале “Ъ” «Ожирение обусловлено наследственностью»..