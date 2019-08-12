Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей с ожирением

Минздрав назвал регионы, в которых больше всего детей (до 14 лет) страдают от ожирения. Это Ульяновская, Орловская и Рязанская области, следует из статистического сборника ведомства за 2018 год, на который ссылается «РИА Новости». Число пациентов на 100 тыс. человек там составляет:

Ульяновская область — 2904,3;

Орловская область — 2459,9;

Рязанская область — 2287.

ТАСС при этом отмечает, что хуже всего ситуация с ожирением в Северо-Западном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. На 100 тыс. человек там приходится 1547, 1542,1 и 1482 пациента соответственно. Больше всего детей с ожирением в этих округах зафиксировано в регионах:

Архангельская область (без Ненецкого автономного округа);

Республика Карелия;

Ульяновская область;

Оренбургская область;

Алтайский край;

Иркутская область.

Меньше всего детей с ожирением среди российских регионов в Севастополе (462,7 пациента на 100 тыс. человек) и Чечне (213,3 пациента на 100 тыс. человек).

Всего в 2018 году число детей с ожирением в России составило 338,5 тыс. Это на 5% больше, чем в предыдущем году (321,6 тыс.).

О причинах повышенного веса читайте в материале “Ъ” «Ожирение обусловлено наследственностью».