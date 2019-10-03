Специалисты предупредили об эпидемии детского ожирения

Всемирная организация по борьбе с ожирением (WOF, зарегистрирована в Лондоне) предупредила, что к 2030 году в мире более 250 млн детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет будут страдать ожирением. В первом своем исследовании о проблемах детского ожирения (.pdf) организация, которая объединяет представителей научных, медицинских и исследовательских сообществ, занимающихся проблемами ожирения в разных странах мира, сообщает, что сейчас таких детей и подростков около 158 млн.

Главной причиной усугубления проблемы ожирения в этой возрастной группе специалисты WOF видят растущую популярность и агрессивный маркетинг «мусорной еды». «Происходит отход от традиционных диет и образа жизни. Люди тратят меньше энергии, все больше времени проводят в сидячем положении и перенимают распространенную на Западе диету, которая характеризуется высоким содержанием сахара, растительного масла, крахмала и жиров»,— отмечает один из авторов исследования WOF Тим Лобстейн. Эта ситуация, добавляют специалисты, станет серьезной нагрузкой для систем здравоохранения мира, особенно в развивающихся странах, где проблема детского ожирения будет стоять особенно остро.

По оценкам WOF, к 2030 году наибольшее число детей и подростков с проблемами избыточного веса будет в Китае (почти 62 млн), в Индии (свыше 27 млн) и США (почти 17 млн). В топ-10 по этому показателю также входят Индонезия, Бразилия, Египет, Мексика, Нигерия, Пакистан, Южная Африка. Россия в этом списке стоит на 17-м месте между Алжиром и Демократической Республикой Конго: 2,5 млн детей и подростков с ожирением к 2030 году.

Напомним, в августе Минздрав назвал регионы России, в которых больше всего детей (до 14 лет) страдают от ожирения. Это Ульяновская, Орловская и Рязанская области.

Алена Миклашевская