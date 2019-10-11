В Удмуртии избрали нового главу Вавожского района

Новым главой Вавожского района Удмуртии стал Олег Овчинников. Его кандидатуру поддержали 17 из 27 депутатов, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с места событий. Его конкурента Дмитрия Шихова поддержали три народных избранника. Ранее господин Овчинников занимал пост врио главы обозначенного района.

Отметим, что изначально на пост главы претендовали семь кандидатов. Они участвовали в конкурсе, финалистами которого стали Олег Овчинников и глава МО «Водзимоньинское» Дмитрий Шихов. Подводя итоги конкурса, руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов отметил, что между финалистами был большой разрыв по набранным баллам. «Связано это, прежде всего, с тем, что программа кандидата Овчинникова была максимально конкретной, с погружением в конкретные улицы, школы, ФАПы с точными адресами»,— сказал тогда господин Смирнов.

Напомним, что в сентябре 2019 года глава Вавожского района Удмуртии Николай Чайников ушел в отставку по собственному желанию. Согласно уставу муниципалитета, с 10 сентября полномочия главы района временно исполнял первый замглавы Олег Овчинников.