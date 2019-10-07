На пост главы Вавожского района Удмуртии претендуют 7 кандидатов

На должность главы Вавожского района Удмуртии претендуют семь человека. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.

Претендентами на обозначенный пост являются юристконсульт ДП «Ижевское», председатель СНТ «Березка» Андрей Конышев, директор ООО «Восход» и ООО «Ритм» Тимур Абашев, врио главы Вавожского района, первый замглавы администрации муниципалитета Олег Овчинников, гендиректор ООО «Евроснаб» Николай Крылов, зампред по работе с персоналом СПК колхоз «Колос», зампред совета депутатов Вавожского района Александр Кленов, глава МО «Водзимоньинское» Дмитрий Шихов, руководитель аппарата главы МО «Сюмсинский район», районного совета депутатов и администрации района Анна Коркина.

Напомним, что в сентябре 2019 года глава Вавожского района Удмуртии Николай Чайников ушел в отставку по собственному желанию. Согласно уставу муниципалитета, с 10 сентября полномочия главы района временно исполняет первый замглавы Олег Овчинников.