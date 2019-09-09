Глава Вавожского района Удмуртии ушел в отставку

Глава Вавожского района Удмуртии Николай Чайников ушел в отставку по собственному желанию. Его заявление о досрочном прекращении полномочий зарегистрировали в совете депутатов муниципалитета 9 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Согласно уставу муниципалитета, с 10 сентября полномочия главы района будет временно исполнять первый замглавы Олег Овчинников.

Напомним, что ранее в отставку по собственному желанию ушли глава Завьяловского района Андрей Коняшин и глава Ярского района Тамара Уткина. Конкурсы на должность глав обозначенных муниципалитетов состоятся 1 октября и 24 сентября 2019 года соответственно.